Блеф Трампа: Politico дізнався, чи можуть насправді США вийти з НАТО

Вихід із НАТО потребуватиме обговорень та чітко визначеної процедури, яка ще навіть не розпочалася. А загалом таким вчинком Трамп поховає не лише своє політичне майбутнє, а й усіх республіканців.

Незважаючи на погрози та гнів президента США Дональда Трампа з приводу відмови союзників по НАТО допомогти у військовій кампанії проти Ірану, його риторика поки що не підкріплена жодними ознаками конкретних дій.

Дипломати НАТО, помічники конгресменів і представники Пентагону заявили, що адміністрація Трампа не провела необхідних обговорень щодо виходу з альянсу, пише Politico.

За словами двох дипломатів НАТО, США не розпочали жодних дебатів всередині альянсу і не видали директив щодо ролі Вашингтона в альянсі. За словами високопоставленого помічника сенатора, адміністрація Трампа не повідомила Конгрес про майбутній вихід.

"Немає жодних доказів того, що це правда", – сказав помічник.

Видання зазначило, що хоча Трамп може раптово заявити про перегляд ролі Вашингтона в альянсі, але шлях до виходу з НАТО буде усіяний юридичними перешкодами і, ймовірно, зіткнеться з протестами з боку сенаторів.

"Погрози Трампа рідко призводять до структурного розриву з НАТО. Не забуваймо, що альянс, як і раніше, служить основним стратегічним інтересам США", - прокоментував один із дипломатів НАТО.

Погроза Трампа виглядала як "черговий блеф", додав він.

Риторика Трампа була покликана "змусити союзників по НАТО вжити видимих дій", включаючи допомогу Франції та Великій Британії у врегулюванні ситуації в протоці, заявив другий дипломат НАТО.

Але, як зазначило видання, остання риторика Трампа щодо участі Америки в НАТО була екстремальною навіть за його мірками.

Що думають у Сенаті

Останні коментарі Трампа викликали швидку негативну реакцію, включаючи двопартійну заяву сенаторів Мітча Макконнелла (республіканець) і Кріса Кунса (демократ), які категорично заявили, що США "залишаться" в НАТО.

"Можу пообіцяти: Сенат не проголосує за вихід з НАТО і відмову від підтримки наших союзників тільки тому, що Трамп засмучений тим, що вони не погодилися з його безрозсудною війною", – написав лідер меншості в Сенаті Чак Шумер у X.

Навіть колишні чиновники адміністрації Трампа були здивовані тим, що Білий дім намагається змусити країни НАТО співпрацювати в американо-ізраїльській війні після того, як зажадав від них посилення оборони власного континенту.

"Після року постійних наполегливих вимог до європейців про те, що "вам потрібно більше робити в Європі", зараз найгірший час, щоб прийти і сказати: "Насправді, тепер ми просто вийдемо з цього проекту", – сказав колишній чиновник адміністрації Трампа.

Навіть деякі республіканці заявили, що це виявиться небезпечним політичним ризиком.

"Якщо він дійсно має намір вивести нас з НАТО, я думаю, його президентство ніколи не відновиться. Республіканці також не зможуть виставити команду, здатну перемагати на національному рівні, протягом кількох наступних виборчих циклів", – сказав член Палати представників Дон Бекон.

Трамп завжди може порушити закон і вийти з НАТО без схвалення Конгресу. Але в такому випадку він може опинитися в невигідному становищі в судовому процесі. Справа в тому, що закон встановлює чітку юридичну заборону на односторонній вихід із Північноатлантичного договору, основоположного документа НАТО, що поставить адміністрацію США у невигідне становище в апеляційних справах, якщо очолювані демократами штати або громадяни США, які мають ділові інтереси в Європі, вирішать подати позов.

"Якщо президент Трамп це зробить, на нього чекає юридична боротьба, і далеко не факт, що він виграє", – сказав Скотт Андерсон, старший редактор некомерційного видання Lawfare.

Чого побоюються в Європі

Європейські чиновники побоюються, що Трамп може спробувати інший підхід: залишитися в альянсі, але позбавити НАТО уваги на високому рівні та військових ресурсів. Вони побоюються, що риторика Трампа вже зробила НАТО безглуздим.

"З Трампом при владі НАТО нічого не вартує. У нас може бути НАТО, але у нас більше немає альянсу. Ми вичікуємо, але збиток величезний", – сказав німецький чиновник.

Заяви Трампа про НАТО

Ще під час свого першого приходу до влади Трамп нещадно критикував НАТО. Він усіляко закликав європейські країни робити більші внески в альянс.

Під час другого президентства Трамп продовжив свою риторику, однак вона серйозно загострилася, коли європейські члени НАТО не відгукнулися на заклик Трампа вступити разом з ним у війну проти Ірану. Після цього він вирішив пригрозити Європі, що США вийдуть з НАТО.

