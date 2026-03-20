'Боягузи, ми це запам'ятаємо': Трамп влаштував істерику у соцмережі

Президент США образився на союзників Америки.

Президент США Дональд Трамп назвав союзників Америки "боягузами" за те, що вони відмовилися взяти участь у військовій операції проти Ірану. Відповідний пост він розмістив у соцмережі Truth Social.

"Без США НАТО – це паперовий тигр! Вони не захотіли долучитися до боротьби, щоб зупинити Іран, який прагне отримати ядерну зброю", - написав Трамп.

За словами американського президента, "ця боротьба виграна у військовому плані", і потенційна участь у ній інших країн НАТО "не несла майже ніякої небезпеки".

"Вони скаржаться на високі ціни на нафту, які змушені платити, але не хочуть допомагати у відкритті Ормузької протоки – це простий військовий маневр, який і є єдиною причиною високих цін на нафту", - додав Трамп.

Він не пояснив, навіщо Америці допомога європейців, якщо війна вже виграна, а замість того вирішив образити союзників.

"Боягузи, і ми це запам'ятаємо!" - написав Трамп.

Проблема Ормузької протоки

Як писав УНІАН, раніше Дональд Трамп звернувся до низки країн з проханням направити військові кораблі для розблокування Ормузької протоки, яку Іран намагався закрити на тлі конфлікту. Він висловив сподівання, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші держави приєднаються до США, щоб забезпечити безпеку судноплавства та експорт нафти.

Реакція у світі на прохання США виявилася переважно негативною та стриманою. Велика Британія та Німеччина відмовилися надсилати кораблі: Берлін наголосив, що "доки ця війна триває, не буде жодної участі, навіть у спробах зберегти Ормузьку протоку відкритою військовими засобами", а Лондон лише "інтенсивно вивчає" варіанти без конкретних зобов’язань.

Президент Франції Еммануель Макрон категорично заявив, що Париж "ніколи не братиме участі в операціях з відкриття або звільнення Ормузької протоки в нинішньому контексті", оскільки Франція не є стороною конфлікту, хоча раніше ухилявся від прямих зобов’язань.

Китай не дав чіткої відповіді, а інші союзники (Японія, Італія, Польща) також відхилили участь.

