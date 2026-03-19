Орбан розповів, чому Угорщина не виходить з Європейського Союзу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав дві причини, чому Угорщина не виходить з Європейського Союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", перша причина, за його словами, полягає у тому, що в культурному, філософському та історичному плані Угорщина завжди належала до Заходу.

"Ми належимо до римсько-християнської традиції Європи, а не до православної і не до мусульманської, яка поширена на півдні. Тому для угорців приналежність до Європейського Союзу – це, принаймні частково, питання цивілізації, до якої ти належиш", – сказав він.

Другий підхід, як пояснив Орбан, більш прагматичний і пов’язаний з економікою.

Він зазначив, що Угорщина - це країна з населенням 10 мільйонів, яка втратила свої території внаслідок Першої світової війни.

"У нас немає джерел енергії, немає сировини. Тож нас засудили на смерть. Але ми вижили. Отже, нам потрібна робоча сила, продукти, створені цією робочою силою, нам потрібні ринки. А Європейський Союз означає ринок", – зауважив очільник уряду.

Водночас, Орбан додав, що ЄС не є цінністю для Угорщини, тому що напрямок, у якому він рухається у плані цінностей, не має нічого спільного з цінностями, які сповідую його країна.

Орбан: останні заяви

Як повідомляв УНІАН, Орбан звинуватив європейські країни в тому, що їхня допомога Україні заважає завершенню війни.

Він зазначив, що саме українці "хочуть продовжувати війну". Він заявив, що це одна з головних перешкод на шляху до миру.

Також Орбан додав, що ще більшою проблемою нібито є те, що "європейці підтримують українців у цьому".

Крім того, він заявив, що не змінить свою позицію і не розблокує кредит ЄС на 90 мільярдів євро для України, допоки транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" не буде відновлено.

