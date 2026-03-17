'Немає нафти – немає грошей': Орбан висунув ультиматум щодо кредиту ЄС для України

Премʼєр Угорщини вчергове звинуватив Україну у втручанні у вибори.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не змінить свою позицію і не розблокує кредит ЄС на 90 мільярдів євро для України, допоки транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" не буде відновлено. Так він відреагував у соцмережі X на повідомлення, що Європа допоможе Україні із ремонтом пошкодженого трубопроводу.

"Немає нафти – немає грошей. Кілька хвилин тому я обговорював українську нафтову блокаду з президентом Європейської Ради та прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Я сказав йому, що позиція Угорщини незмінна. Якщо президент Зеленський хоче отримати свої гроші з Брюсселя, він повинен відкрити нафтопровід "Дружба", – сказав він.

Орбан додав, що Україна нібито не прийняла угорських інспекторів, які приїжджали з метою перевірки трубопроводу. Він також звинуватив Київ у втручанні в угорські вибори:

"Українці відкрито кажуть, що не мають наміру пропускати дешеву російську нафту до Угорщини. Я бачу, що вся нафтова блокада використовується просто для того, щоб втрутитися в угорські вибори на боці партії "Тиса"".

Своєю чергою, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав негайно зняти те, що він назвав "нафтовою блокадою" його країни. Він заявив, що виною усьому – "політична гра" між Києвом та Брюсселем.

"Майже через 50 днів Європейська комісія помітила, що дві держави-члени (Словаччина та Угорщина, – УНІАН) перебувають під нафтовою блокадою з боку України, і тепер обіцяє вирішити цю ситуацію. Не дайте себе обдурити. Це політична гра. Кожен крок був узгоджений між Києвом і Брюсселем. Не будемо вдавати, що Урсула фон дер Ляйен вирішує проблему, про яку раніше не знала. Ми закликаємо Володимира Зеленського та Урсулу фон дер Ляйен припинити цей політичний театр. Нафтову блокаду проти Угорщини необхідно негайно зняти", – зазначив угорський міністр у соцмережі Х.

Ситуація з постачанням нафти нафтопроводом "Дружба"

У січні Росія завдала удару по нафтопроводу "Дружба", що призвело до зупинки транзиту російської нафти до Угорщини та Словаччини. Унаслідок атаки спалахнула пожежа на резервуарі для зберігання нафти. В момент удару там було 25 тисяч кубометрів нафти, частину якої закачали в трубу, що призвело до пошкодження частини внутрішнього обладнання нафтопроводу.

Водночас Угорщина та Словаччина звинуватили Україну у затягуванні ремонту трубопроводу, ставлячи під сумнів масштаб пошкоджень. Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський заявив, що відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", по суті, не відрізняється від зняття санкцій з росіян.

Президент Європейської Ради Антоніо Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступили зі спільною заявою, згідно з якою ЄС надасть Україні технічну підтримку і фінансування для відновлення трубопроводу.

Своєю чергою, Зеленський у листі до європейських лідерів зазначив, що транзит може бути відновлено через півтора місяця.

