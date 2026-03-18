Може дійти до надзвичайного стану: Орбан готує план на випадок своєї поразки на виборах

Водночас виникають питання і щодо того, чи прийме результати опозиція в разі поразки.

Ще до проведення виборів, в Угорщині вже виникають питання щодо того, чи зможе одна зі сторін прийняти свою поразку. Про це пише Politico.

Видання відзначає, що наразі частина соціологів показує впевнену перемогу опозиційної партії "Тиса". Тоді як інша частина, здебільшого та, яка належить діючій владі - пророкує перемогу партії Орбана. На тлі цього сторони звинувачують одне одного в маніпуляціях у соціології для впливу на громадську думку.

Жужанна Селені, колишня депутатка від партії "Фідес" заявила, що вона стурбована тим, що в разі перемоги Мадяра, в Орбана може виникнути спокуса зірвати або навіть заблокувати передачу влади.

Відео дня

"Якщо опозиція отримає лише просту більшість, Орбан матиме багато інструментів, щоб зробити практично неможливим формування нового уряду чи навіть скликання нового парламенту. Він може спровокувати конституційну кризу та оголосити надзвичайний стан", - заявила вона.

Водночас Янош Бока, міністр Угорщини з питань ЄС заявив, що саме "Тиса" може не прийняти результати виборів у разі своєї поразки:

"Вони створюють наратив, що якщо вони програють вибори, то це буде нелегітимний результат. Чи не вийшов би Петер Мадяр перед камерою і сказав: добре, я почув голос угорського народу, вони хочуть, щоб цей уряд залишився при владі? Чи це реалістична можливість після всієї цієї політичної істерії, яку вони створили?".

Politico відзначає, що якими б не стали результати виборів - гостра кампанія створює ризик післявиборчих заворушень.

"Незалежно від того, хто переможе, будуть чутки про вкрадені вибори", - заявив Габор Тока, політолог Центральноєвропейського університету, додаючи: "Якщо не буде величезної переваги проти нього (Орбана, - УНІАН), я не думаю, що він легко поступиться. Я думаю, що він оскаржуватиме голосування в округах і може заохочувати вуличні протести, щоб представити результат як нелегітимний. Не стільки тому, що він думатиме, що може змінити результат, скільки тому, що чим більше шкоди він зможе завдати новому уряду та підірвати його, тим більше у нього шансів на подальше політичне повернення".

Видання нагадує, що партія Орбана "Фідес" востаннє програвала у 2006 році. І тоді Орбан спершу визнав свою поразку, одна згодом, після витоку промови лідера соціалістів, який визнав, що збрехав виборцям, ситуація змінилася. Тоді представники Орбана скористалися протестами, демонтували бар'єри навколо парламенту. Аби учасники акції змогли підійти до будівлі.

Видання відзначає, що врешті Орбан, ймовірно, не буде прямо заявляти про фальсифікацію виборів. Оскільки це може зашкодити його шансам на політичне повернення. Водночас він може оскаржувати результати в окремих округах і підштовхувати прихильників до вуличних протестів, аби розхитати позиції опонентів.

Вибори в Угорщині: важливі новини

Нагадаємо, напередодні виборів діючий прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово звинувачував Україну у нібито спробі втрутитися у голосування. Зокрема в одній з таких заяв він заявив, що Київ спільно з Брюселем намагається позбавити його влади.

Водночас Петер Мадяр, який є головним опонентом Орбана, раніше звинуватив діючу владу у тому, що їхній перемозі сприяє Росія. За словами Мадяра, до Будапешта вже нібито прибули агенти РФ, руками яких Орбан хоче зірвати передвиборчий процес.

