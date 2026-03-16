Орбан поклав на Європу та українців провину за продовження війни

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив європейські країни в тому, що їхня допомога Україні заважає завершенню війни. Таку заяву він зробив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Орбана, саме українці "хочуть продовжувати війну". Він заявив, що це одна з головних перешкод на шляху до миру.

"Вони (українці - УНІАН) мають на це право. Хоча цим вони наражають на небезпеку всю Європу, але все ж це їхня країна, їхня боротьба за свободу", – сказав прем'єр Угорщини.

Також Орбан додав, що ще більшою проблемою нібито є те, що "європейці підтримують українців у цьому".

"Якби європейці не стояли за українцями, ті не змогли б продовжувати війну. Давно б уже були переговори, перемир'я і мир. Насправді Європа розпалює вогонь війни навіть проти американців. Якби вони схаменулися, настав би мир", – підкреслив він.

Зеленський порівняв Орбана з Путіним

Раніше президент України Володимир Зеленський порівняв дії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з політикою російського диктатора Володимира Путіна. Він зазначив, що між Путіним і Орбаном є лише одна відмінність – останній поки що не застосовує безпілотники чи війська проти України, але блокує підтримку.

Зеленський підкреслив, що Орбан з початку повномасштабного вторгнення РФ блокує всі санкції проти Москви, перешкоджає транзиту зброї через Угорщину та військової допомоги Україні.

