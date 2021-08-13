За попередніми даними, в автобусі вибухнув балон для газового пальника моделі Primus.

Слідство назвало попередню причину вибуху автобуса у Воронежі - газовий балон, який везла одна з пасажирок.

Про це "Ленте.ру" повідомило джерело в правоохоронних органах.

За його словами, вибухнув балон для газового пальника моделі Primus.

Виданню "Коммерсантъ" в правоохоронних органах також повідомили, що версія теракту не підтверджується. За словами їхнього джерела, на місці вибуху не знайдені вибухові елементи, також не виявлені проникаючі отвори в автобусі.

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Вибух автобуса у Воронежі - що відомо

12 серпня в центрі Воронежа, біля торгового центру "Галерея Чижова", вибухнув пасажирський автобус "ПАЗ".

Внаслідок вибуху постраждали 19 осіб. Двоє постраждалих померли.

За фактом вибуху транспортного засобу порушено кримінальну справу за пунктом "В" частини 2 статті 238 КК РФ ("Виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, що спричинило з необережності заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю").

Раніше слідчі називали несправність технічного обладнання основною версією вибуху автобуса.

Автор: Денис Прядко