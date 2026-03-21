Лідер Ірану, ймовірно, живий, але розвідки світу не можуть його знайти, – Axios

Після призначення новим верховним лідером Ірану Моджтаба Хаменеї практично не з'являється на публіці, і цей факт викликає питання у міжнародних розвідслужб та аналітиків. Місцезнаходження та стан верховного лідера Ірану залишаються невідомими через кілька тижнів після початку війни, пише Axios.

За даними джерел видання, американська розвідка, включаючи ЦРУ, а також ізраїльська служба "Моссад" уважно відстежують будь-які ознаки активності нового лідера Ірану. Однак досі він майже не з'являвся публічно і не виступав зі звичними для іранських керівників зверненнями. "У нас немає доказів того, що саме він віддає накази", – заявив високопоставлений ізраїльський чиновник виданню Axios про Моджтаба.

Моджтаба Хаменеї став верховним лідером на початку березня після загибелі свого батька, аятоли Алі Хаменеї, в результаті удару США по Тегерану. Його призначення стало першим випадком після Ісламської революції 1979 року, коли вища влада в країні фактично перейшла від батька до сина. З моменту вступу на посаду новий лідер не виголосив традиційного новорічного звернення з нагоди свята Новруз. Натомість іранська влада поширила лише письмове повідомлення в Telegram, що посилило чутки про його стан здоров’я та здатність керувати країною в умовах війни.

США та Ізраїль мають інформацію, що Моджтаба все ще живий. Про це свідчать наслідки спроб високопоставлених іранських чиновників організувати з ним особисті зустрічі, які не увінчалися успіхом з міркувань безпеки, повідомив журналіст Axios Барак Равід.

За даними розвідки США, ознак того, що Хаменеї загинув або повністю недієздатний, немає. Однак аналітики відзначають незвичайну закритість нового лідера та відсутність відеозвернень або публічних зустрічей. Усередині Ірану офіційні особи стверджують, що він продовжує виконувати свої обов'язки та керувати країною. Проте невизначеність щодо його стану посилює розмови про можливу кризу управління в Тегерані на тлі триваючого військового конфлікту.

Американська та ізраїльська розвідка вважала главу служби безпеки Алі Лариджані де-факто лідером Ірану, поки Ізраїль не вбив Лариджані минулого вівторка.

"Усі їхні лідери пішли. Наступна група лідерів теж пішла. І наступна група лідерів теж здебільшого пішла. І тепер ніхто більше не хоче бути лідером там. Нам важко. Ми хочемо з ними поговорити, але говорити ні з ким. Знаєте що, нам це подобається", – сказав Трамп у п’ятницю.

Видання зазначає, що режим в Ірані може навмисно приховувати місцезнаходження лідера з міркувань безпеки, оскільки він є потенційною ціллю для ударів з боку Ізраїлю або США.

Ліквідація іранських лідерів

Нагадаємо, вбивство головного радника з національної безпеки Ірану Алі Лариджані викликало паніку серед іранського керівництва. Як повідомляв тоді The New York Times, чиновники побоюються нових точкових ліквідацій. Після новини про загибель Лариджані високопоставлені чиновники почали активно обговорювати власну безпеку, переживаючи: "Хто стане наступною ціллю?". Головний страх полягає в тому, що Ізраїль продовжить ліквідацію керівництва Ірану.

У відповідь на загибель Ларіджані Тегеран пообіцяв помститися Ізраїлю. КСІР повідомив про "інтенсивні" атаки, а іранські генерали попередили, що наступна відповідь може бути ще більш руйнівною.

Також раніше з'явилася інформація, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї переправлений до Москви, де проходить лікування в одній з резиденцій російського диктатора Володимира Путіна. Згідно з інформацією розвідки, Хаменеї знадобилася операція після ударів США та Ізраїлю. Його відправили до Москви російським військовим літаком у рамках суворо засекреченої операції.

