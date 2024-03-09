Аналітики акцентували, що ОАЕ і Саудівська Аравія були найбільш лояльними до Путіна, а от Кувейт і Катар найбільше критикувалидії керівництва РФ.

Для арабських країн повномасштабне вторгнення РФ в Україну представило як виклики, так і можливості.

Таку думку висловили західні експерти, пише Голос Америки. При цьому для США та європейських країн виклик полягає у залученні впливових арабських держав до вирішення глобальних проблем.

Війна прискорила розкол між Сходом і Заходом, змушуючи членів Ради співробітництва Перської затоки шукати "делікатний баланс", маневруючи між багатьма центрами впливу сучасного світу, висловив думку генеральний директор Gulf State Analytics Джорджіо Кафієро. Він додав, щовиклики, які стоять перед Заходом, посилили роль арабських країн Перської затоки, таких як Саудівська Аравія, з точки зору глобальної енергетики, безпеки та геополітики.

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При цьому експерт Європейської ради з міжнародних відносин, колишній дипломат британського МЗС Джеймс Лінч, вважає, що західні країни вже втратили свою м’яку силу, а репутація європейців як захисників міжнародного права "впала серед їхніх арабських партнерів".

Європейська м’яка сила полягає у її економічних показниках та суспільних цінностях, але, вважає Лінч, ці резерви нівелюються через звинувачення аж до "потенційної причетності" європейців до геноциду у секторі Гази.

При цьому європейські посадовці, припустив експерт, розрахували повернути попередні відносини Європи з арабським світом. "Але це прорахунок: сприйняття Заходу погіршується", – вважає експерт.

Аналітики вашингтонського центру з розрахунку геополітичних ризиків Gulf State Analytics зазначили, що вторгнення РФ в Україну допомогло саудівцям змусити США по-іншому дивитися на партнерство, хоча ще на початку президентського терміну Джо Байден відмовлявся спілкуватися з наслідним принцом Саудівської Аравії, через проблеми з правами людини. А вже у 2022 році він поїхав Джидду, намагаючись вивести країну з-під впливу Кремля.

Аналітики акцентували, що якщо ОАЕ і Саудівська Аравія були найбільш лояльними до російського президента Володимира Путіна, то Кувейт і Катар найбільше критикували порушення Росією територіальної цілісності України, а Оман і Бахрейн "були посередині".

Але усі ці країни в останні два роки намагалися підтримувати тісні стосунки як з Кремлем, так і з Заходом. І як підкреслили аналітики, жодна країна Перської затоки не запровадила санкцій проти РФ.

Між тим, у США визнають "раціональність нейтралітету країн Перської затоки у цій війні", вважає Міра аль-Хусейн, соціолог з ОАЕ, наукова співробітниця Центру Альваліда бін Талала Единбурзького університету.

Утім, визнали аналітики, в даний час на країни Перської затоки набагато більше впливає арабо-іраїльський конфлікт, ніж війна РФ проти України.

Україна та держави арабського світу

27 лютого український президент Володимир Зеленський здійснив візит у Саудівську Аравію. Під час робочого візиту він провів зустріч зі спадкоємним принцом, прем’єр-міністром країни Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

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