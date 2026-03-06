Росія передає Ірану дані для ударів по військових об'єктах США, - The Washington Post

Росія почала постачати Ірану високоточні дані про переміщення американських військ на Близькому Сході.

Росія надає Ірану інформацію для цілевказівки при ударах по американських силах на Близькому Сході. Це перше свідчення того, що ще один великий противник США бере участь – нехай і опосередковано – у війні.

Ця допомога, про яку раніше не повідомлялося, сигналізує про те, що в конфлікті, який швидко розширюється, тепер задіяний один з головних ядерних суперників Америки, що володіє винятковими розвідувальними можливостями, пише The Washington Post з посиланням на трьох офіційних осіб, знайомих з даними розвідки.

Повідомляється, що з моменту початку операції "Епічна лють" Росія передавала Ірану координати військових об'єктів США, включаючи військові кораблі та літаки. "Схоже, це досить всеосяжні зусилля", – заявив один із співрозмовників. Москва ж офіційно закликала до припинення війни, яку вона назвала "неспровокованим актом збройної агресії".

