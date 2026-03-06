Росія передає Ірану дані для ударів по військових об'єктах США, - The Washington Post

Росія надає Ірану інформацію для цілевказівки при ударах по американських силах на Близькому Сході. Це перше свідчення того, що ще один великий противник США бере участь – нехай і опосередковано – у війні.
Ця допомога, про яку раніше не повідомлялося, сигналізує про те, що в конфлікті, який швидко розширюється, тепер задіяний один з головних ядерних суперників Америки, що володіє винятковими розвідувальними можливостями, пише The Washington Post з посиланням на трьох офіційних осіб, знайомих з даними розвідки.
Повідомляється, що з моменту початку операції "Епічна лють" Росія передавала Ірану координати військових об'єктів США, включаючи військові кораблі та літаки. "Схоже, це досить всеосяжні зусилля", – заявив один із співрозмовників. Москва ж офіційно закликала до припинення війни, яку вона назвала "неспровокованим актом збройної агресії".
Новина доповнюється...