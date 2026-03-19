Союзники по НАТО шукають спосіб відновити рух через Ормузьку протоку, - Рютте

За його словами, країни обговорюють найкращий шлях вирішення цієї величезної проблеми.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив переконання, що союзники знайдуть спосіб відновити рух через Ормузьку протоку, заблоковану Іраном після атаки США та Ізраїлю. Про це повідомляє Рolitico.

"Союзники... інтенсивно обговорюють між собою і зі Сполученими Штатами... найкращий шлях вирішення цієї величезної проблеми безпеки. Я впевнений, що союзники, як завжди, зроблять усе можливе для підтримки наших спільних інтересів, як ми завжди це робимо, – тому ми знайдемо шлях", - сказав Рютте журналістам у Брюсселі.

Позиція Європи щодо ситуації в Ірані

Як повідомляв УНІАН, найближчі союзники Трампа в Європі відмовляються приєднатися до його військової операції проти Ірану та направити кораблі для відкриття Ормузької протоки. Зокрема, європейські лідери побоюються бути втягнутими у непередбачуваний конфлікт, цілі якого вони не до кінця розуміють і який є непопулярним серед їхніх власних громадян.

Так, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, якого завжди вважали прихильником трансатлантичних зв'язків, у вкрай прямолінійній заяві висловив сумніви щодо доцільності американо-ізраїльської війни.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок був настільки ж прямолінійний, заявивши, що "це не наша війна, ми її не починали". Повторюючи позицію Німеччини, президент Франції Еммануель Макрон також заявив: "Ми не є стороною конфлікту".

Вас також можуть зацікавити новини: