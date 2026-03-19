'Це не наша війна': Європа не має наміру допомагати Трампу у конфлікті з Іраном

Найближчі союзники Дональда Трампа в Європі відмовляються приєднатися до його військової операції проти Ірану та направити кораблі для відкриття Ормузької протоки. Як пише Reuters, європейські лідери побоюються бути втягнутими у непередбачуваний конфлікт, цілі якого вони не до кінця розуміють і який є непопулярним серед їхніх власних громадян.

Так, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, якого завжди вважали прихильником трансатлантичних зв'язків, у вкрай прямолінійній заяві висловив сумніви щодо доцільності американо-ізраїльської війни.

"До цього дня немає переконливого плану того, як ця операція може увінчатися успіхом. Вашингтон не консультувався з нами і не говорив, що необхідна європейська допомога… Ми заявили, що поки триває війна, ми не будемо брати участь у забезпеченні свободи судноплавства в Ормузькій протоці, наприклад, військовими засобами", – заявив він.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок був настільки ж прямолінійний, заявивши, що "це не наша війна, ми її не починали". Повторюючи позицію Німеччини, президент Франції Еммануель Макрон також заявив: "Ми не є стороною конфлікту".

Як зазначає видання, в Європі розраховують, що переваги утримання нейтралітету переважають численні ризики для трансатлантичних зв'язків, які й без того перебувають під сильним тиском через різні причини – від війни в Україні до тарифних суперечок.

При цьому європейські політики у своїй позиції користуються підтримкою громадської думки, зазначає Reuters.

Так, опитування YouGov показало, що британці виступають проти ударів по Ірану у співвідношенні 49% до 28%. В Іспанії 68% опитаних компанією 40db заявили, що виступають проти війни. Також опитування ARD DeutschlandTrend показало, що 58% німців виступають проти війни, а 25% підтримують її. Критика пролунала навіть від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", яка намагалася налагодити відносини з адміністрацією Трампа.

Європейські уряди заявляють, що не хочуть вступати у війну, в якій їм не дали права голосу і де вони не бачать кінцевого результату. Так, один із європейських чиновників заявив, що цілі війни США не визначені й не зрозумілі, і, ймовірно, відрізняються від цілей війни Ізраїлю, зокрема, щодо зміни режиму.

Крім того, Мерц та інші критикували Трампа за послаблення нафтових санкцій проти Росії у спробі стримати стрімке зростання світових цін.

"Зрештою європейські лідери прагнули насамперед продемонструвати єдність і навчилися справлятися з тим, що вони вважають непередбачуваним керівництвом Трампа", – зазначає Reuters.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що у нього "дуже погане передчуття" щодо впливу ситуації з Іраном на війну в Україні. Він зазначив, що фокус уваги США зосереджений "більше на Близькому Сході, ніж на Україні", тому мирні переговори "постійно відкладаються". "Причина одна – війна в Ірані", – підкреслив Зеленський.

Глава Міністерства закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен зазначила, що країни НАТО не зобов'язані допомагати США у розблокуванні Ормузької протоки. Альянс "не буде втягуватися у війну за чужим вибором", підкреслила вона.

