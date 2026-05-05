'Ви скажете, що я недостатньо розумний': Трамп ухилився від відповіді на питання про Іран

Перед цим Трамп погрожував "стерти з лиця Землі" іранську владу.

Президент США Дональд Трамп ухилився від відповіді на питання про те, чи діє перемир'я з Іраном після перестрілки в Ормузькій протоці.

Зокрема, на запитання, чи вже завершилося перемир'я і чи можуть бойові дії поновитися, глава Білого дому відповів, що не може цього сказати, пише CNN.

"Я не можу цього сказати. Якщо я відповім на це питання, ви скажете, що така людина недостатньо розумна, щоб бути президентом", - зазначив він.

Відео дня

Перед цим Трамп застерігав іранську владу, що її "зітруть з лиця Землі", якщо вона намагатиметься атакувати кораблі США в Ормузькій протоці або Перській затоці.

Ситуація навколо Ірану: новини

24 квітня Трамп заявив, що виключає застосування ядерної зброї проти Ірану. Він тоді сказав, що знищить Іран традиційним способом, без ядерної зброї. Тоді ж у розмові з журналістами на питання, як довго чекати мирної угоди з Тегераном, він відповів: "Не квапте мене".

Крім того, того ж дня збройні сили США повідомили, що військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану встановили нові міни в Ормузькій протоці.

"Військове протистояння у найважливішому нафтовому вузькому місці світу загострюється: з одного боку, Іран встановлює міни й атакує комерційні судна, а з іншого – США посилюють свою морську блокаду", – зазначало тоді видання Axios.

Вас також можуть зацікавити новини: