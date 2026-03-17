Трамп розкритикував НАТО через небажання воювати з Іраном

За його словами, він "завжди вважав НАТО односторонньою організацією".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обурився рішенням країн-членів НАТО не втручатися у військову операцію проти Ірану. Відповідну заяву він оприлюднив у соцмережі Truth Social.

"Більшість наших "союзників" по НАТО повідомили Сполученим Штатам, що не бажають брати участь у нашій військовій операції проти терористичного режиму Ірану на Близькому Сході. І це незважаючи на те, що майже кожна країна цілком погоджувалася з нашими діями та з тим, що Ірану ні в якому разі не можна дозволити мати ядерну зброю", – написав американський лідер.

Трамп стверджує, що "не здивований" позицією країн-членів Альянсу. За його словами, він "завжди вважав НАТО односторонньою організацією".

Відео дня

"Ми захищатимемо їх, але вони нічого не робитимуть для нас, зокрема, у час потреби. На щастя, ми знищили іранські збройні сили – їхній флот зник, їхні повітряні сили зникли, їхні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційні станції зникли, і, можливо, найголовніше, їхні лідери практично на всіх рівнях зникли, щоб ніколи більше не загрожувати нам, нашим союзникам на Близькому Сході чи світу", – каже президент США.

Він додав, що завдяки військовому успіху, Америка більше "не потребує і не бажає допомоги країн НАТО".

"Ми ніколи її не потребували. Те саме стосується Японії, Австралії чи Південної Кореї. Насправді, говорячи як президент Сполучених Штатів Америки, безперечно найпотужнішої країни у світі, ми не потребуємо допомоги ні від кого", – резюмував Дональд Трамп.

Війна на Близькому Сході: інші заяви

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що його країна не братиме участі в розблокуванні Ормузької протоки. Однак Париж готовий попіклуватися про систему супроводу кораблів, коли ситуація на Близькому Сході заспокоїться.

Очільниця Міністерства закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен зазначила, що країни НАТО не зобовʼязані допомагати США у деблокуванні Ормузької протоки. Альянс "не буде втягуватися у війну за чужим вибором", наголосила вона.

