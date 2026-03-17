НАТО не зобов'язане допомагати Трампу у розблокуванні Ормузької протоки, - голова МЗС Фінляндії

Валтонен заявила, що тепер Європа має потужні важелі впливу на США.

Союзники по НАТО не зобов'язані допомагати президенту США Дональду Трампу у розблокуванні Ормузької протоки. Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв'ю Euronews.

Вона підкреслила, що сенс існування НАТО полягає у захисті Європи та Північної Атлантики. Глава МЗС Фінляндії зазначила, що Альянс "не буде втягуватися у війну за чужим вибором".

"НАТО дійсно є оборонним альянсом, і ми не будемо втягуватися в будь-яку війну за чужим вибором", - сказала вона.

Валтонен додала, що Фінляндія також зосереджена на своїх власних потребах у сфері безпеки, згадавши захист кордону з Росією.

Проте глава МЗС Фінляндії визнала, що Європу турбує те, що фактичне закриття Ормузької протоки підняло світові ціни на нафту до 100 доларів за барель.

"У нас, звичайно, є спільний інтерес - і я повинна сказати, не тільки в рамках НАТО, але й усього світу - у тому, щоб нафта, як і раніше, надходила, щоб ситуація деескалувалася, і це, безумовно, те, до чого ми закликаємо", - заявила Валтонен.

За її словами, найближчими днями Європа обговорить можливість проведення операції на Близькому Сході. Вона додала, що тепер європейські країни можуть використовувати свій вплив на США в період, коли ті потребують допомоги в Перській затоці.

Крім того, Валтонен вважає, що у Європи та України є "сильні козирі". Один із них – це досвід, накопичений Україною у перехопленні дронів.

"У нас є багато важелів впливу, якими ми також можемо скористатися. У України та Європи є дуже сильні козирі, особливо в довгостроковій перспективі", - підкреслила глава МЗС Фінляндії.

Союзники по НАТО не поспішають допомагати Трампу

Раніше The Times писало, що президент США Дональд Трамп хоче залучити союзників по НАТО до розблокування Ормузької протоки. Проте європейці обурені його нещодавніми погрозами захопити Гренландію, а також зневажливим ставленням до внеску Альянсу у війну в Афганістані.

Крім того, Трамп звернувся до Китаю, Японії та Південної Кореї з проханням про допомогу в Перській затоці. Однак його зацикленість на НАТО є продовженням його давньої скарги на те, що європейці "живуть за рахунок" витрат США на оборону.

