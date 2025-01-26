Ідею фактичної депортації сотень тисяч палестинців висунув президент США Дональд Трамп.

Йорданія відмовилась приймати у себе палестинців із сектора Гази, "переселення" яких запропонував президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на міністра закордонних справ королівства Аймана Сафаді.

За його словами, позиція Йорданії щодо неприпустимості депортації палестинців є "твердою і непохитною". Не в захваті від ідеї Трампа і самі палестинці.

Так, представник терористичного угруповання ХАМАС, яке спровокувало Ізраїль на нову окупацію Гази, Бассем Наїм заявив, що палестинці ніколи не погодяться на пропозицію Трампа, "навіть якщо наміри здаються благими". Він запевнив, що палестинці можуть відбудувати Газу "навіть краще, ніж раніше", якщо Ізраїль зніме свою блокаду.

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Офіційний уряд Палестинської автономії, який базується на Західному Березі річки Йордан (за межами сектору Гази), теж засудив пропозицію американського президента.

Associated Press зазначає, що на початку ізраїльської військової операції в Газі понад рік тому, Єгипет та Йорданія також категорично відмовилися прийняти у себе цивільних біженців із сектору Гази. При цьому єгипетська влада тоді не приховувала, що боїться утворення терористичних осередків в середовищі палестинських біженців.

Трамп запропонував депортувати населення Гази

Як писав УНІАН, раніше сьогодні Дональд Трамп закликав Йорданію, Єгипет та інші арабські країни прийняти у себе 1,5 мільйони біженців із сектора Газа, щоб "очистити" охоплену війною територію і почати наводити на ній лад. За словами Трампа, він уже мав телефонну розмову з цього приводу з королем Йорданії Абдаллою ІІ і найближчим часом поговорить із президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сіссі.

Ця пропозиція була озвучена на тлі перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС, в межах якого сторони домовилися припинити вогонь та почати обмін заручниками.

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