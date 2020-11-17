Тим часом, місцеві мешканці кажуть, що у місті Шуша, яке опинилося під контролем азербайджанських сил, більше немає жодного вірменина.

Вірменські біженці, які втекли від шеститижневої війни між Азербайджаном і етнічними вірменськими силами, почали повертатися в Нагірний Карабах. Вони спробують відбудувати свої зламані життя після підписання перемир'я минулого тижня, яке просувала Росія.

Про це пише Reuters, додаючи, що щонайменше дві колони автобусів привезли людей з сусідньої Вірменії в Степанакерт, столицю спірного регіону. Згідно з умовами перемир'я, найбільше місто Нагірного Карабаху лишається під контролем етнічних вірмен. Але інші території, які до цього контролювали вірменські сили, відходять під контроль Баку.

Читайте такожWashington Post: Війна в Нагірному Карабасі вносить п'ять змін в лінії на мапахВ понеділок біженці вишикувалися в центрі Степанакерту, який був безлюдним кілька останніх тижнів. Вони отримували пакунки з гуманітарною допомогою, яка включала різні продукти харчування. Кілька чоловіків роздавали згорнуті шматки пластику, який біженці могли б використати при ремонті своїх домівок після повернення. Люди зізнаються, що повертаються в Нагірний Карабах з розбитим серцем.

"Я була очевидцем трьох війн тут. В 1992-му і 2016-му. Але жодного разу не полишала місто ні на хвилину. Але цього разу це було жахливо", - сказала жінка середніх років, яка не назвала свого імені.

За її словами, вона повернулася в неділю. А до того, кілька тижнів перебувала в прикордонному місті Сісіан у Вірменії. Туди вона втекла від війни після першого тижня боїв на початку жовтня, коли довелося ховатися від обстрілів у бомбосховищі.

Хоч Степанакерт лишається під контролем вірмен після перемир'я, місто Шуша - друге найбільше місто Нагірного Карабаху, тепер відійшло Азербайджану.

"В Шуші більше немає вірмен", - сказав 35-річний Александер Симонян, вчитель фізкультури з міста Шуша.

Читайте такожУ Вірменії підтвердили загибель понад 2,3 тисячі солдатів у Нагірному КарабасіКоли бої почалися, він відправив свою дружину й дітей у Вірменію, а сам приєднався до сил оборони Нагірного Карабаху. За словами Симоняна, тепер він живе з друзями в Степанакерті. І йому немає куди повернутися з сім'єю. Хоча він сподівається, що влада запропонує якесь житло.

"Це наша земля. Куди нам піти? Я не можу жити десь в іншому місці", - сказав він.

Міністерство оборони Росії повідомило, що у минулу неділю допомогло повернутися в Нагірний Карабах 475 людям. Загалом, з 14 листопада це зробили 725 людей.

27-річний колишній боєць Андракін Саркісян розповів, що після перемир'я зміг привезти дружину і двох синів з Вірменії у рідне село Бадара в Нагірному Карабасі. За його словами, нове перемир'я було дуже болючим.

"Я був на передовій. І командири просто зв'язалися з нами і сказали, що землю віддали. Всі солдати плакали", - розповів він.

Читайте такожАзербайджан і Вірменія обмінялися тілами загиблих військовихСаркісян працював перукарем в Степанакерті до війни. Він брав участь в боях у Гардутському районі, який військові Азербайджану взяли під контроль ще на початку конфлікту. Багато бійців його батальйону були вбиті під час артилерійського обстрілу 11 жовтня. Сам Саркісян вижив, тому що перед тим його відправили охороняти контрольно-пропускний пункт.

"Хлопці просто згоріли. Ми збирали шматки їхніх тіл. Мені тепер щоночі це сниться. Це було нестерпно", - сказав він.

Через такі травматичні спогади йому важко думати про умови перемир'я.

"Йдеться не про землю. А про кров, якою вона полита. Сподіваюся, це остання війна", - сказав Саркісян.

Мирна угода щодо Нагірного Карабаху: що відомо

10 листопада вночі прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі.

У Нагірному Карабасі після завершення бойових дій буде розгорнута спільна миротворча місія Росії та Туреччини.

Жителі Єревану, які протестували проти рішення про припинення війни в Нагірному Карабасі, прорвали оточення й увірвалися в будівлю уряду Вірменії.

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Переклад: Лесь Димань