Генсек запевнив, що Альянс продовжить підтримувати Україну в її визвольній війні

Північноатлантичний альянс продовжує розміщувати свої війська на своєму східному кордоні у зв'язку з агресією Російської Федерації. НАТО має намір захищати кожен дюйм своєї території.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі.

Він запевнив, що Альянс продовжить підтримувати Україну в її визвольній війні. При цьому він зазначив, що за місяці повномасштабної війни в Україні Альянс поставив ЗСУ великий обсяг озброєнь і боєприпасів, що скоротило власні запаси НАТО, але Україна і далі буде отримувати допомогу.

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Крім того, Столтенберг заявив, що Україні необхідно активніше поставляти зброю із запасів Альянсу, але в той же час потрібно виробляти нове озброєння. За його словами, Альянс має намір надавати допомогу в довгостроковій перспективі, щоб українська армія перейшла від радянської зброї до Західної.

Як раніше повідомляв УНІАН, Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг заявив, що Україна перестане існувати, якщо українці перестануть чинити опір Російській Федерації. У той же час він зазначив, що якщо президент РФ Володимир Путін перестане воювати, то настане мир в Європі.

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