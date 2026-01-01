Оператори українських дронів виявили окупанта, який залишив записку "Пажалуста заберити меня в плен, я хочу жить".

На Харківщині, на Лиманському напрямку, російський військовий проник у покинутий будинок і розмістив на вікнах саморобні таблички з проханням узяти його в полон. Про це повідомив 16-й армійський корпус ЗСУ.

Будинок із написами помітили оператори безпілотників підрозділу "Фенікс" батальйону "Воля" під час аеророзвідки. На шматку картону російською мовою було написано:

"Пажалуста заберити меня в плен, я хочу жить (орфографія збережена, укр. "Будь ласка, заберіть мене в полон, я хочу жити" - УНІАН)".

Після виявлення військовослужбовця оператор дрона передав йому чіткі інструкції щодо безпечної здачі в полон і подальших дій. Згодом до операції долучився спецпідрозділ "Шквал" 57-ї окремої мотопіхотної бригади, який без опору затримав російського солдата.

Полонені окупанти

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україні в полон потрапили понад 10 тисяч російських військовослужбовців. Серед полонених зростає частка іноземних найманців.

Найбільше полонених було взято в Покровському та Бахмутському районах Донецької області, Курській області та Пологівському районі Запорізької області.

