Наповнення пакету військової допомоги в Італії не розголошують.

В понеділок, 1 грудня, уряд Італії опублікував міжвідомчий декрет, який свідчить про передачу Україні 12-го за рахунком пакету військової допомоги, повідомляється на сайті Gazzetta Ufficiale.

В документі на Офіційному віснику Італійської Республіки, де зазвичай інформують про чинні закони в країні, вказано, що мова йде про безоплатну "передачу урядовим органам України військових засобів, матеріалів та обладнання, зазначених у секретному документі, розробленому Генеральним штабом Збройних сил" Італії.

Тобто, інформації, яке військове обладнання увійде в черговий військовий пакет допомоги не надається, бо цей перелік вказаний тільки в секретній довідці Генштабу.

Відео дня

Водночас зазначено, що опис озброєння робитиметься тільки для бухгалтерського обліку, а строки передачі мають бути максимально стислими.

Наводяться дані, що Італія вже надала Україні 11 пакетів військової допомоги на загальну суму в приблизно до 3 мільярдів євро.

Раніше видання Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомляло, що в новий пакет військової допомоги від Італії можуть увійти боєприпаси та ракети для систем протиповітряної оборони SAMP/T.

Військова допомога Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук розповіла, що Україна прагне отримати додатковий 1 мільярд євро на купівлю американської зброї через програму PURL. Вона дозволяє купувати озброєння США за гроші європейських партнерів. Гетьманчук зазначила, що це критично важливо на тлі посилення російських авіаударів та зимового наступу окупаційних військ.

Також ми писали, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна до кінця цього року може отримати військову допомогу в розмірі 5 млрд доларів від союзників за програмою підтримки PURL. За словами Рютте, Україна кожного місяця отримує озброєння близько на 1 млрд доларів. Водночас, він визнав, що майже за 4 роки повномасштабної війни в Україні, власні запаси обладнання країн Європи зменшуються. Проте постачання досі можливі.

Вас також можуть зацікавити новини: