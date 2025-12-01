Україна просить ще €1 млрд на американську зброю до кінця року, - Bloomberg

Європа гальмує фінансування через паузу допомоги від Трампа та суперечливі мирні ініціативи США.

Україна прагне отримати додатковий 1 мільярд євро для закупівлі американської зброї через програму PURL, яка дозволяє купувати озброєння США за гроші європейських партнерів. Про це в коментарі Bloomberg заявила глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук.

"Ми були б надзвичайно вдячні за нові внески від союзників, щоб Україна могла безперебійно отримувати обладнання через PURL", — наголосила вона.

За її словами, це критично важливо на тлі посилення російських авіаударів та зимового наступу окупаційних військ.

Європа вагається

Хоча Нідерланди вже оголосили про виділення 250 млн євро на закупівлю американських систем ППО та F-16, більшість європейських країн не поспішають із зобов’язаннями. Причина — рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити фінансову допомогу Києву та неоднозначні мирні ініціативи Вашингтона.

Особливо напруження викликав початковий "план із 28 пунктів", який, за оцінкою багатьох у Європі, був вигіднішим для Москви. Лише після правок у Женеві документ став прийнятнішим для України.

Переговори продовжилися у Флориді, і хоч держсекретар США Марко Рубіо назвав їх продуктивними, прориву поки немає. Американський спецпосланець Стів Віткофф цього тижня вирушає до Москви для нового раунду переговорів.

Гетьманчук наголосила, що жодні мирні дискусії не повинні сприйматися як сигнал до згортання підтримки України.

Україна закликає Європу негайно погодити репараційний кредит, адже рішення щодо використання заморожених російських активів досі не ухвалене. Його мають розглянути на саміті ЄС 18 грудня.

PURL забезпечує більшість української ППО

Гетьманчук заявила, що програма PURL довела свою ефективність:

75% усіх комплексів Patriot, отриманих Україною з літа, профінансовано саме через PURL;

90% інших систем ППО також забезпечили союзники через цю програму.

До списку обладнання входять і далекобійні артилерійські боєприпаси, які дозволяють Україні збивати російські дрони на значно більшій відстані.

Програма PURL - останні новини

Нагадаємо, що PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - програма США та НАТО, яка дозволяє Україні отримувати американську зброю коштом країн-партнерів, які є членами Альянсу.

У межах програми Україна надає перелік пріоритетних потреб у зброї, а партнери фінансують купівлю перерахованого у США.

До кінця року Україна може отримати військову допомогу на суму у 5 млрд доларів від союзників за програмою підтримки PURL. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

