Яка доля китайців, які потрапили в український полон: в Коордштабі поділилися деталями

В українському полоні досі перебувають двоє громадян Китаю, які воювали на боці Росії, розповів в інтерв'ю Укрінформу керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

Примітно, що громадяни Китаю потрапили в полон Збройних сил України ще навесні 2025 року. За словами Охрименка, Росія не запитувала в України про жодного іноземця, окрім північнокорейців.

Він поділився, що на цю мить двоє китайців знаходяться у СІЗО Служби безпеки України. Їх було захоплено в полон під час участі у війні на боці РФ, хоча Китай офіційно не є стороною конфлікту.

Зазначається, що згідно з положеннями Женевської конвенції, відповідальність за таких бійців несе держава, на боці якої вони воювали.

"Якщо в Китаї є кримінальна відповідальність за найманство, то їхні громадяни, які брали участь у збройному конфлікті на стороні третьої держави, після повернення можуть бути засуджені. Чи були ці люди в складі збройних сил Російської Федерації, чи були на контракті, чи відряджені? Щоб відповісти на це, потрібно сформувати доказову базу", - пояснив Охрименко.

Він не виключає, що мова йде про осіб китайського походження з громадянством РФ.

"А оскільки ми знаємо про підлість Росії в будь-яких питаннях, то я не здивуюся, якщо з'ясується, що це китайці з російським громадянством, яких багато у певних регіонах Росії", - додав керівник Секретаріату Коордштабу.

Двоє китайців потрапили в полон ЗСУ: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що на початку квітня 2025 року українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали проти України на боці російської армії в Донецькій області. На допиті один з полонених китайців розповів, що хоче повернутися додому, але не в Росію. Він додав, що українці ставляться до нього краще й "тут безпечніше". Президент України Володимир Зеленський розповів, що при них було знайдено паспорти та навіть кредитні карти. Документи підтверджують, що це громадяни Китаю.

Також ми писали, що під час прес-конференції Ван Гуанцзюнь і Чжан Ренбо розповіли, що не очікували опинитися в зоні бойових дій в Україні. Гуанцзюнь розповів, що з російським рекрутером він спочатку говорив про роботу реабілітолога для поранених військових. Проте в Москві він зрозумів, що в нього немає іншого вибору, окрім як іти воювати. Ренбо подорожував по Росії й вирішив підзаробити. Йому обіцяли роботу на будівництві. Полонені китайці зазначили, що хочуть повернутися до Китаю.

