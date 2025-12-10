Зеленський допустив можливість енергетичного перемир'я, якщо Москва піде на таку ініціативу.

У Кремлі цинічно відповіли на заяву президента України Володимира Зеленського про можливість енергетичного перемир'я, якщо Москва піде на таку ініціативу. Речник Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи пропозицію Зеленського, фактично відкинув таку можливість.

"Ми працюємо над миром, а не над перемир'ям", - цинічно заявив Пєсков.

Він заявив, що нібито "абсолютним пріоритетом" для Росії є "стійкий, гарантований мир, досягнутий за рахунок підписання відповідних документів".

Мирні переговори

Як пише Washington Post, мирний план США передбачає шість основних пунктів. Серед них - можливість для України приєднатися до Євросоюзу вже у 2027 рік; Україна збереже контроль над своїми територіями і матиме армію чисельністю близько 800 тисяч солдатів; виведення Запорізької АЕС з-під російської окупації та можливе управління США.

Також США пропонують, що вздовж лінії припинення вогню буде створено демілітаризовану зону; частина Донецька може піти на поступки Росії, щоб уникнути подальших втрат.

За даними FT, посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер дали президенту України Володимиру Зеленському кілька днів, щоб він відповів на запропонований мирний план, який вимагає від України погодитися на територіальні поступки. За даними джерел видання, Трамп хоче укласти угоду "до Різдва".

