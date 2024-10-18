Керівництво НАТО планує зменшити роль США у підтримці України після виборів нового глави Білого дому. Про це йдеться у матеріалі CNN, яке посилається на слова високопоставленого чиновника Альянсу.
За його словами, в НАТО не очікують, що США продовжуватимуть брати на себе непомірний тягар у підтримці України.
"Генеральний секретар (НАТО Марк Рютте - УНІАН) хоче бачити НАТО лідером у сфері допомоги з питань безпеки, а не один союзник брав на себе цю роль", - сказав співбесідник видання.
За даними ЗМІ, під час закритої зустрічі зі своїми колегами в четвер у НАТО міністр оборони США Ллойд Остін говорив про майбутні вибори у відповідь на запитання про це від союзників і про те, як це може вплинути на допомогу Україні. При цьому він зазначив, що не може передбачити майбутнє, але у Конгресі все ще є двопартійна підтримка України. Тож в Альянсі закликають Європу збільшити зусилля:
"Європа повинна активізуватися ще більше".
Автор статті зазначає, що невизначеність щодо майбутньої ролі США значною мірою спонукала НАТО консолідувати повноваження щодо підготовки українських військ і надання військової допомоги, даючи Європі більше контролю, якщо США вирішать уповільнити або припинити допомогу Україні за адміністрації Трампа.
"Але цей механізм, відомий як допомога НАТО в галузі безпеки та навчання для України, ще не повністю запрацював і не запрацює ще кілька місяців", - заявив інший офіційний представник НАТО.
Допомога США Україні - останні новини
Пентагон розкрив вміст нового пакету допомоги Україні. Зокрема, українські військові отримають боєприпаси для ракетних комплексів NASAMS.
Також ЗСУ отримають засоби протиповітряної оборони, озброєння класу "повітря-земля", броньовані машини та протитанкові засоби.
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