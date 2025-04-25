Він зазначив, що Путіну вдалося змусити США висунути такі умови, які Україна не може прийняти, тому що всі розуміють - це капітуляція.

Американський президент Дональд Трамп не розуміє, що російський диктатор Володимир Путін із ним грає.

Таку думку висловив експерт із зовнішньої політики, професор Кельнського університету, експерт із США та РФ Томас Йегер, аналізуючи останні переговорні заяви глави Білого дому, пише BILD.

Після вчорашнього ракетного удару по житловому будинку в Києві Трамп опублікував у соцмережі звернення до Путіна "Володимире, зупинись!". Однак експерти сумніваються, що такого заклику достатньо, щоб зупинити російські удари по Україні і попереджають про можливі наслідки необдуманого мирного плану США.

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Йегер вважає, що якщо Путін вирішить не зупинятися, то йому за це нічого не буде.

"Такі наслідки, як посилення санкцій США, збільшення постачання зброї Україні, політичний тиск на союзників - про це поки що можна тільки мріяти", - констатував політолог.

За словами експерта, Трамп і далі дозволить Путіну водити себе за ніс.

"Росія домагається, щоб США припинили підтримку України", - акцентував він і додав, що саме тому Путіну вдалося змусити США висунути такі умови, які Україна не може прийняти, тому що всі розуміють - це "капітуляція України. Кінець України".

Йегер зазначив, що це також означає, що погрози Трампа Путіну у вигляді "високих податків, мит і санкцій", якщо той не буде готовий до укладення мирної угоди, не актуальні.

Німецький політолог додав, що крім цього також не варто очікувати від США збільшення військової підтримки України. На думку експерта, тепер ця підтримка залежить від готовності України до мирних переговорів. Отже, якщо Україна не погодиться на нав'язаний мир, постачання зброї не збільшать.

"Трамп не розуміє, що Путін із ним грає", - зазначив Єгер.

Переговори щодо України

Трамп втратить терпіння щодо України і погрожує вийти з переговорного процесу. Річ у тім, що він розраховував швидко переконати українського президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна піти на поступки, але це виявилося складно.

Про це свідчить і зрив переговорів у Лондоні, який стався через небажання Києва йти на поступки. Світові ЗМІ писали, що Київ воліє "спочатку обговорити повне припинення вогню, а вже все інше - потім".

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