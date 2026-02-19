У російському Бєлгороді запровадили відключення світла та поскаржились на атаки ЗСУ

Частина житлових будинків залишаються без опалення.

У російському Бєлгороді та декількох районах області можливі тимчасові відключення електроенергії. Про це заявив губернатор області Вʼячеслав Гладков.

Він поскаржився, що відключення застосовують через "заподіяний ворогом вогневий вплив".

"На жаль, скласти графік віялових відключень неможливо. Позначається сильне навантаження на мережу, в процесі ремонту відбувається перерозподіл енергії - від цього залежить, в яких саме муніципалітетах тимчасово відключається подача електроенергії. Це відбувається для збереження цілісності всієї енергосистеми, через перевантаження обладнання. Тому плановий характер віяловим відключенням надати не можна", - написав Гладков.

Відео дня

Також посадовець розповів, що в Бєлгороді тривають відновлювальні роботи на обʼєктах енергетики, по яких перед цим нібито ЗСУ завдали ракетного удару. Наразі, за його словами, частина житлових будинків залишаються без опалення.

Наслідки війни Путіна для росіян

Раніше у NYT розповіли, як село у РФ стало "символом доблесті". Йдеться про Седанку, яку місцеві жителі та відвідувачі описують як дуже брудну на тлі величних вулканів та красивих лісів.

Водночас відомо, що з приблизно 250 жителів села 39 з 67 чоловіків були відправлені в Україну. Тому під час візиту до села губернатор Камчатської області Володимир Солодов заявив, що планує присвоїти Седанці престижний титул "Село військової доблесті".

"Це буде така ганьба, єдине село з військовою славою, і як вони це покажуть? У людей нічого немає", - заявила член сільської ради та голова Асоціації корінних народів Півночі Світлана Захарова.

Вас також можуть зацікавити новини: