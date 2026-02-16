Кім Чен Ин відкрив цілий житловий район для сімей ліквідованих в Україні солдатів

Подаровані квартири покликані дозволити скорботним сім'ям "пишатися своїми синами і чоловіками та жити щасливо".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин головував на церемонії завершення будівництва нового житлового району в Пхеньяні для сімей військових, яких ліквідували на війні РФ проти України.

Кім заявив, що новий район символізує "дух і жертовність" убитих солдатів, додавши, що будинки покликані дозволити скорботним сім'ям "пишатися своїми синами і чоловіками і жити щасливо", пише Reuters.

Кім сказав, що він прагнув завершити проект "навіть на один день раніше" в надії, що це може принести "невелику втіху" сім'ям загиблих солдатів.

Відео дня

На фотографіях, опублікованих KCNA, Кім у супроводі дочки Чжу Е втішає членів сімей загиблих солдатів і відвідує їх нещодавно побудовані будинки.

Солдати КНДР на війні проти України

В рамках пакту про взаємну оборону з Росією Північна Корея направила близько 14 тис. солдатів для участі в бойових діях на боці російських військ проти України, де, за даними південнокорейських, українських і західних джерел, загинуло понад 6000 з них.

В останні місяці Північна Корея провела безліч публічних церемоній в пам'ять про загиблих на війні, включаючи відкриття нового меморіального комплексу в Пхеньяні, прикрашеного скульптурами солдатів.

10 лютого заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернев сказав, що основна загроза для України від участі Північної Кореї у війні на боці РФ – не її військові, а масові поставки для росіян артилерійських боєприпасів.

