Він зауважив, що РФ нехтує міжнародним порядком та міжнародним правом.

Війна в Україні – це не просто війна за територію України, це війна за принципи, тому світ повинен дбати про те, що відбувається. Таку заяву зробив президент Чехії Петр Павел, коментуючи те, як пояснити американцям, чому для США важливо дбати про свободу "далекої України".

"Ми всі повинні дбати про те, що відбувається в Україні, тому що це не війна за територію України, це війна за принципи. Росія вважає, що вони можуть досягти своїх довгострокових політичних цілей військовою силою", – наголосив він під час розмови в Атлантичній Раді в межах свого візиту до Техасу після саміту НАТО, пише "Голос Америки".

Він зауважив, що РФ нехтує міжнародним порядком та міжнародним правом. У Москві просто хочуть відновити "велич Радянського Союзу".

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"Справа не в тому, подобається вам Україна чи ні. Йдеться про те, чи хочете ви жити у світі, де правила мають значення. Тому що навіть такі віддалені від України країни, як, наприклад, Колумбія, можуть бути зацікавлені жити у світі, де їх захищатимуть якісь правила", – пояснив чеський лідер.

За його словами, допоки немає глобальної позиції щодо рішучих дій в Україні, як Росія, так і Китай мають надію, "що вони зможуть вирішити це на власних умовах". При цьому саміт НАТО у Вашингтоні "показав інший шлях, тому що переважна більшість країн були єдині у тому, що ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти Україні не програти у цій війні".

"Ніхто не хоче краху Росії, але хочемо, щоб вона зазнала поразки в Україні. І це важливо, бо інакше Росія буде заохочена, Китай буде підбадьорений, і багато інших країн, включаючи Іран, Північну Корею, будуть підбадьорені у своєму розумінні того, що Захід, демократії, не такі сильні, якими здаються", – сказав Петр Павел.

Війна в Україні: інші заяви президента Чехії

Президент Чехії Петр Павел закликав "якомога швидше переконати Росію", що її війська не можуть досягти значного успіху у загарбницькій війні проти України та змусити Москву сідати за стіл перемовин. За його словами, позиція повинна полягати не в легалізації окупованих територій як російських, а в тому, щоб оголосити їх "тимчасово окупованими територіями, які ми ніколи не визнаємо російськими".

Він також розкритикував фразу "міст до НАТО", яку широко застосовували під час саміту у контексті шляху України до членства в Альянсі.

"Я трохи чутливо реагую на це слово "міст", бо ним зловживали у нашому власному досвіді. Мій попередник намагався позиціонувати Чехію як "міст між Заходом і Сходом", але зараз це не працює", – зауважив Павел.

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