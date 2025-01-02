Президент акцентував, що навіть просто перемовини з Україною – це в принципі програш Росії.

Російський диктатор Володимир Путін чіпляється за будь-який момент, аби не сідати за стіл переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

Таку заяву глава української держави зробив в інтервʼю, що транслювалося в етері телемарафону. Зеленський наголосив, що Путін "в принципі не хоче ніякого діалогу".

"Чому таке відношення до Україні та українського народу? Тому що ніхто не міг уявити, що вся та армія, про яку стільки років говорили і погрожували – вся ця махіна не виконала його завдання: окупацію України", – зазначив він.

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Президент акцентував, що навіть просто перемовини з Україною – це в принципі програш Росії.

"Чому перемовини? Тому що це ж не ультиматум, коли вони в столиці сидять і говорять: буде ось так і так. Вони не виконали своє завдання, яке їм поставив Путін. Тобто для нього це дійсно не перемога", – резюмував Володимир Зеленський.

Переговори з Росією: останні новини

Українські чиновники відкидають будь-які розмови про тиск або припущення відносно того, що прихід до влади Дональда Трампа означає, що мирні переговори з Росією неминучі. Радник керівника ОП Михайло Подоляк каже, що жодного переговорного процесу не може бути, тому що Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну за цю війну.

Раніше голова російського МЗС Сергій Лавров заявив, що РФ не влаштовує перемир'я у війні, яку вона веде проти України. Представник країни-агресорки заявив, що Росія "не відчуває жодних ілюзій" щодо перспектив у 2025 році.

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