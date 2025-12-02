Катерина Черновол

Серед іншого, диктатор пригрозив "відрізати Україну від моря".

Російський диктатор Володимир Путін перед переговорами з представниками Сполучених Штатів Америки видав порцію зухвалих заяв. Зокрема, просторікував про війну в Україні та можливий конфлікт з Європою.

За словами правителя РФ, які наводить пропагандистське агентство ТАСС, Європа висуває неприйнятні для Росії пропозиції до мирного плану щодо України. Водночас він запевняє, що Кремль "допускає повернення європейців до переговорів, якщо ті враховуватимуть реалії на землі".

Водночас диктатор заявив, що Росія готова воювати з Європою:

Відео дня

"Росія не збирається воювати з європейськими країнами, але якщо Європа почне війну – Росія готова "прямо зараз", – цитують його пропагандисти.

Зазначається, що, за словами Путіна, "якщо Європа почне війну, то скоро Москві ні з ким буде домовлятися".

Путін про війну проти України

Правитель РФ заявив, що Москва відповість на атаки на танкери – очевидно, йдеться про судна "тіньового флоту", які Кремль використовує для обходу санкцій. Диктатор анонсував розширення ударів по українських портах і по суднах, що заходять у ці порти.

За його словами, Росія "може відрізати Україну від моря", якщо не припиниться "піратство проти російських суден".

Реклама

Незважаючи на подібні заяви, диктатор запевняє, що війна РФ проти України нібито не є війною:

"Росія діє в Україні хірургічних способом, це не війна в прямому сенсі слова".

Мабуть, убивство мирних жителів, викрадення дітей і цілеспрямовані атаки по житлових кварталах, у розумінні Путіна, є "хірургічним способом" ведення війни.

Переговори про завершення війни

Як відомо, деякий час тому активізувався переговорний процес щодо досягнення миру в Україні. Після появи у ЗМІ "мирного плану" Трампа, де містилися доволі проросійські вимоги, у Женеві відбулися переговори між США та Україною. Другий раунд провели вже у Флориді.

З результатами обговорень до Москви вирушили спецпосланець Трампа Стів Віткофф, який уже бував у РФ за останні місяці, а також зять американського президента Джаред Кушнер.

У РФ продовжують стверджувати, що нібито прагнуть миру. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков видав, що Москва відкрита до переговорів, однак підкреслив, що мають бути досягнуті "цілі" війни проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: