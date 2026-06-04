Росією керує машина війни, яку Путін вже не здатен зупинити: FA розкрило причини

Путін перетворився на заручника війни, яку він сам і розпочав, зазначає видання.

За роки війни проти України, російські економіка та суспільство стали настільки організованими навколо цієї теми, що це значно ускладнило процес завершення бойових дій для російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише Foreign Affairs (FA). Відзначається, що Кремль зробив війну центральним організуючим принципом як соціального, так й економічного життя росіян. На тлі цього фінансова та промислова база Росії стала структурно залежною від військових витрат, настільки, що цілі регіони та сектори не можуть вижити без неї.

На думку видання, режим Путіна не може нівелювати ці зміни, не викривши величезну нерівність у країні або не створивши великого класу безприбуткових ветеранів.

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Журналісти відзначили, що економіка РФ зараз знаходиться у важкому стані. Однак це не означає, що після припинення війни вона почне відновлюватися. Оскільки війна настільки змінила російську економіку, що без неї вона може завалитися.

Як приклад, видання відзначило проблему контрабанди у РФ. Зазначається, що через санкції, держава закриває на неї очі, оскільки це допомагає економіці заповнити прогалини. Однак після завершення війни, якщо санкції не будуть зняти відразу – РФ доведеться й надалі дозволяти цій економіці сірої зони працювати.

Крім того, воєнну економіку доволі складно демонтувати в безболісний спосіб. Наразі близько 40% від усіх державних витрат йдуть на оборонний сектор. Наразі близько 4,5 млн людей працюють на російський ВПК. Однак більшість з цих компаній знаходяться у віддалених регіонах РФ через спадщину радянського мислення "глибокої оборони". На тлі цього цивільний сектор продовжує стикатися з все більшими проблемами – від нестачі рук до збільшення податків.

Учасники так званої "СВО" можуть загрожувати стабільності

Ще одна проблема для Путіна – це повернення понад 700 тис. російських окупантів з лінії фронту. І хоч Кремль вже намагається перетворити їх на лояльну для себе політичну базу, вони все одно можуть призвести до нових проблем. Це можливо через те, що як самі окупант так і іїхі родини зацікавлені у легітимності війни. А тому будь-яка мирна угода, яку вони сприймуть не як перемогу, ризикує відчужити їх.

А ще є такий момент як гроші. Окупанти за війну проти України отримують солідні гроші, але це припиниться після настання миру. Наразі, за даними ЗМІ, вже близько 250 тис. росіян, які повернулись з війни, є безробітними.

Також повернення ветеранів загрожує Росії і зростанням криміналітету. Повідомляється, що наразі росіян, які воювали проти України, переслідують за вбивство у РФ у 2,5 рази частіше, ніж чоловіків, які не воювали. Видання зазначає, що кількість ветеранів, які повернуться з війни, буде більшою, ніж після війни в Афганістані. Тоді як інфраструктура для їхнього повернення стала ще гіршою.

Чи здатен Путін зупинити цю машину

На тлі цого видання зазначає, що війна стала фактом повсякденного життя для мільйонів людей у Росії. І її припинення вимагає не лише боротьби з амбіціями Путіна, а й зі страхом перед потрясіннями, які може принести мир. Хоч Путін і лишається центральною особою, яка ухвалює рішення в системі, однак його вибір обмежений наслідками його власної політики.

"Війна, можливо, й почалася з рішення однієї людини. Але вона закінчиться лише тоді, коли зміняться основні стимули, що її підтримують, чи то через виснаження, чи то відхилення від правил, які зроблять мир менш дорогим. Розуміння невидимих ​​обмежень, що обмежують навіть вибір правителя, є першим кроком до розробки цих відхилень. Занадто багато дипломатичної енергії було витрачено на спроби прочитати думки Путіна. Було б краще витратити її на спроби зрозуміти військову машину, яку він створив, і те, як ця машина тепер керує країною без нього", – підсумовує видання.

Мирні переговори: важливі новини

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що процес мирних переговорів сповільнився через війну США на Близькому Сході. Він заявив, що Україна фактично знаходиться у черзі на завершення війни. Водночас він заявив, що готовий до особистої зустрічі з Путіним, аби припинити бойові дії.

Водночас низка західних ЗМІ відзначає, що тиск на Путіна щодо завершення війни зростає. Як пише The Washington Post, Кремль потребує виходу з ситуації на тлі того, що війна в Україні зайшла у глухий кут. Крім економічних проблем, журналісти також відзначають і нарощування далекобійних можливостей РФ, а також фактично зупинки лінії фронту.

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