Він зазначив, що у війни в Україні немає військового рішення.

США витратили вже надто багато часу та коштів на підтримку України у війні з Росією, і тепер хочуть зосередитися на інших питаннях. Про це заявив на пресбрифінгу держсекретар США Марко Рубіо, відповідаючи на запитання журналістів.

"Ми витратили 3 роки і мільярди доларів, підтримуючи українську сторону. Але тепер ми досягли точки, коли нам потрібно зосередитися на інших речах", - сказав він

Рубіо також сказав, що війна в Україні не має військового рішення, оскільки жодна зі сторін не має достатньої переваги, щоб швидко її закінчити.

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"Ця війна не має військового рішення... У жодної зі сторін немає стратегічного потенціалу, щоб швидко закінчити цю війну. Ми говоримо про те, щоб уникнути загибелі тисяч і тисяч людей протягом наступного року. Ми намагаємося цього уникнути", - сказав він.

Рубіо також згадав ракетний удар по Сумам, не вказавши при цьому, що удар завдала Росія

"Ми бачили, що сталося в Сумах минулого тижня під час ракетного удару. Люди загинули у Вербну неділю. Ми ще не раз побачимо подібне. З обох сторін", - сказав він.

Війна в Україні - заяви США

Раніше Bloomberg писав, що США хочуть досягти повного припинення вогню у війні України з Росією протягом найближчих кількох тижнів і очікують значного прогресу найближчим часом.

Пізніше Рубіо заявив, що США визнають переговори про припинення вогню в Україні нежиттєздатними, якщо протягом кількох днів не вдасться домогтися успіху.

"Зараз нам потрібно дуже швидко визначити, і я говорю про кілька днів, чи можливо це зробити в найближчі кілька тижнів. Якщо так, то ми в справі. Якщо ні, то у нас є й інші пріоритети, на яких варто зосередитися", - сказав він.

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