ЄС запровадив санкції проти росіян за обстріл Києва на початку липня

Під санкції потрапили російські компанії, які постачали для "Шахедів" і "Гераней" електронні компоненти для посилення їхньої стійкості перед українськими РЕБами.

Рада Європейського Союзу вирішила застосувати обмежувальні заходи проти однієї фізичної і п’яти юридичних осіб, пов'язаниз з агресією РФ проти України. Зокрема, санкції запроваджуються у зв’язку з жорстокою навмисною воєнною кампанією, яка призводить до уражень цивільної інфраструктури.

Як йдеться у повідомленні Ради ЄС, санкції пов’язані із смертельними масованими ударами по Києву у ніч на 1 і у ніч на 5 липня.

Підсанкційні особи входять до російського військово-промислового комплексу, зокрема, займаються виробництвом дронів.

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Усі п’ять юридичних компаній, проти яких запровадили санкції, входять до групи компаній "АБС Електро", які розробляють і створюють електронні та радіоелектронні компоненти, необхідні для дронів. Зокрема, ці компанії допомагають розробляти системи, які посилюють спроможності російських безпілотних літальних апаратів. Йдеться про такі дрони як "Шахед" і "Герань". Для цих дронів посилюють їхню стійкість до радіоелектронної боротьби.

Крім того, кілька компаній виробляють автоматизовані системи управління для російського енергетичного сектора, що забезпечує значне джерело доходу для російського уряду.

Разом з тим, санкції запроваджено проти Ірини Харісової, яка є головою правління групи компаній ABS Electro та директором кількох компаній, що входять до цієї групи.

До переліку компаній, щодо яких запроваджено санкції, відносяться наступні юридичні особи:

Акционерное общество "АБС ЗЭИМ Автоматизация";

"Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Автоматизация";

"Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством";

"Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Электро";

"Акционерное общество "Сокол Эссет".

Відповідні санкції схвалені в межах санкційного режиму, який передбачає обмежувальні заходи через дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Активи фізичних і юридичних осіб, які потрапили під санкції, заморожуються. Їм заборонено в межах ЄС надавати кошти або економічні ресурси, прямо чи опосередковано.

Крім того, на Харісову поширюється заборона на поїздки до ЄС.

Санкції проти Росії

Як повідомляв УНІАН, в ЄС наразі поки не можуть дійти згоди щодо 21-го пакету санкцій проти РФ.

За словами прем’єр-міністра Латвії Андріса Кулбергса, для деяких країн Європи війна між Росією та Україною перетворилася на вагоме джерело прибутків.

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