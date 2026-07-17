'Бажаю йому всього найкращого': Рютте вперше прокоментував відставку Федорова

Рютте не очікує змін в оборонній стратегії України після звільнення Михайла Федорова, та висловив упевненість, що наступник продовжить курс попередника.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони України, заявивши, що не очікує змін у військовій стратегії Києва після зміни керівництва оборонного відомства. Про це Рютте сказав у коментарі DPA.

За словами генсека Альянсу, він розраховує на безперервність української оборонної політики.

"У мене були хороші робочі стосунки з Михайлом Федоровим. Бажаю йому всього найкращого, і його наступник, без сумніву, продовжить цей шлях", – заявив Рютте.

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Водночас він позитивно оцінив ситуацію на фронті, зазначивши, що українські сили нині перебувають у кращому становищі, ніж на початку року.

"Українські війська почуваються набагато краще. Росія просувається дуже повільно, а Україна змогла контратакувати в окремих районах", – сказав генсек НАТО.

Окремо Рютте відзначив українські далекобійні удари по території Росії.

"Україна занурюється глибоко в Росію", – зазначив він, маючи на увазі атаки на енергетичну інфраструктуру та промислові об'єкти країни-агресора.

Звільнення Михайла Федорова - головні новини

Нагадаємо, вчора, 16 липня, Верховна Рада України схвалила новий склад Кабінету міністрів України. Зокрема, Михайла Федорова було звільнено з посади міністра оборони України.

Президент Володимир Зеленський доручив тимчасовому виконувачу обов'язків голови Служби безпеки України Євгенію Хмарі очолити Міністерство оборони - до офіційного призначення на посаду.

Відставка Федорова супроводжувалася акціями протесту в Києві та інших містах із закликами на підтримку Федорова на посаді. Сам Федоров заявив, що Зеленський пропонував йому залишитися в команді та стати радником. Проте він відмовився від пропозиції.

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