'Бажаю йому всього найкращого': Рютте вперше прокоментував відставку Федорова

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони України, заявивши, що не очікує змін у військовій стратегії Києва після зміни керівництва оборонного відомства. Про це Рютте сказав у коментарі DPA.
За словами генсека Альянсу, він розраховує на безперервність української оборонної політики.
"У мене були хороші робочі стосунки з Михайлом Федоровим. Бажаю йому всього найкращого, і його наступник, без сумніву, продовжить цей шлях", – заявив Рютте.
Водночас він позитивно оцінив ситуацію на фронті, зазначивши, що українські сили нині перебувають у кращому становищі, ніж на початку року.
"Українські війська почуваються набагато краще. Росія просувається дуже повільно, а Україна змогла контратакувати в окремих районах", – сказав генсек НАТО.
Окремо Рютте відзначив українські далекобійні удари по території Росії.
"Україна занурюється глибоко в Росію", – зазначив він, маючи на увазі атаки на енергетичну інфраструктуру та промислові об'єкти країни-агресора.
Звільнення Михайла Федорова - головні новини
Нагадаємо, вчора, 16 липня, Верховна Рада України схвалила новий склад Кабінету міністрів України. Зокрема, Михайла Федорова було звільнено з посади міністра оборони України.
Президент Володимир Зеленський доручив тимчасовому виконувачу обов'язків голови Служби безпеки України Євгенію Хмарі очолити Міністерство оборони - до офіційного призначення на посаду.
Відставка Федорова супроводжувалася акціями протесту в Києві та інших містах із закликами на підтримку Федорова на посаді. Сам Федоров заявив, що Зеленський пропонував йому залишитися в команді та стати радником. Проте він відмовився від пропозиції.