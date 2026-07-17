Туристів попередили про 'безкоштовний' сувенір, що обернеться солідним штрафом

Французька влада пояснює, що навіть незначне вилучення природних матеріалів сприяє ерозії узбережжя.

Бажання прихопити із собою на згадку мушлю чи жменю піску після відпочинку може коштувати туристам дуже дорого. Як пише The Mirror, у Франції за вивезення природних матеріалів із пляжів передбачено штраф до 1 500 євро.

Йдеться про маловідоме правило, яке забороняє забирати з французьких пляжів природні об'єкти, зокрема мушлі, гальку та пісок. Хоча багато відпочивальників вважають такі сувеніри невинною пам'яткою про подорож, французьке законодавство розцінює це як порушення екологічних норм, покликаних захистити узбережжя країни.

Французька влада пояснює, що навіть незначне вилучення природних матеріалів сприяє ерозії узбережжя та може завдати шкоди крихким прибережним екосистемам.

Відео дня

Мушлі служать прихистком для дрібних морських організмів, а галька й пісок відіграють важливу роль у підтриманні природної структури та стабільності пляжів.

Франція має понад 5 500 кілометрів материкового узбережжя та тисячі пляжів, що простягаються вздовж Ла-Маншу, Атлантичного океану та Середземного моря. За даними національного агентства з розвитку туризму Atout France, щороку узбережжя країни відвідують мільйони туристів, тому питання його збереження стає дедалі актуальнішим.

Заборона є частиною Екологічного кодексу Франції (Code de l'environnement), який спрямований на охорону природної спадщини країни.

За незаконне вивезення мушель, піску чи гальки без відповідного дозволу порушникам може загрожувати штраф до 1 500 євро, залежно від конкретних обставин.

Екологи наголошують, що навіть якщо кожен турист забере лише кілька мушель або трохи піску, у масштабах мільйонів відвідувачів це матиме суттєві наслідки. За даними Європейського агентства з довкілля, значна частина узбережжя Європи вже потерпає від ерозії, спричиненої як природними процесами, так і діяльністю людини.

Туристам радять обмежитися фотографіями

Франція залишається одним із найпопулярніших туристичних напрямків світу. Щороку країну відвідують мільйони іноземців, багато з яких відпочивають на Лазурному узбережжі, у Нормандії та на Атлантичному узбережжі. Місцева влада закликає туристів залишати пляжі у тому самому стані, в якому вони їх знайшли.

Міністерство закордонних справ Великої Британії також рекомендує мандрівникам заздалегідь ознайомлюватися із законами країни, до якої вони подорожують, адже навіть на перший погляд нешкідливі дії можуть призвести до значних штрафів.

Тому туристам, які планують відпочинок у Франції, радять не брати із собою мушлі, гальку чи пісок. Натомість найкращим способом зберегти спогади про подорож залишаються фотографії, які не шкодять природі та не загрожують фінансовими санкціями.

Поширені помилки, яких припускаються туристи

Нагадаємо, за словами дослідників, кожен шостий мандрівник припускався культурних помилок під час відпустки. Наприклад, їв лівою рукою в Південній Азії або сякався за столом у Китаї. Цікаво, що майже 30% з 2000 дорослих, яких опитали, не прикрили плечі та коліна під час відвідування місця поклоніння. Також 26% забули залишити чайові в Північній Америці, 21% переходили в цій країні дорогу в недозволеному місці.

Вас також можуть зацікавити новини: