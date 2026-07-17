Удари по НПЗ далися взнаки: слідом за бензином Росія почне завозити дизель

Ймовірним постачальником дизельного пального до Росії стане Індія.

Уряд Росії підготував законодавчу базу, яка дозволить імпортувати дизельне паливо слідом за бензином, який уже закуповують у Білорусі, Казахстані та Індії.

Як пише The Moscow Times, для дизельного пального запроваджується імпортний демпфер – в межах цього механізму, який уже діє для імпортного бензину, нафтові компанії-імпортери отримуватимуть бюджетні субсидії. Держава компенсуватиме їм різницю між закупівельною та внутрішньоросійською ціною на паливо.

За словами міністра енергетики РФ Сергія Цивільова, цей крок дасть змогу оперативно залучати додаткові обсяги пального з-за кордону, зберігаючи економічну привабливість таких поставок для імпортерів і забезпечуючи потреби російських споживачів.

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Історично Росія сама була одним із найбільших експортерів дизельного пального: близько 40–50% виробленого дизеля постачалося за кордон. Наприклад, у 2023 році внутрішнє споживання дизельного пального становило 52,2 млн тонн, тоді як ще 35,7 млн тонн було експортовано.

Втім, удари по нафтопереробних заводах, які скоротили обсяги нафтопереробки в Росії до мінімуму за останні 20 років, призвели до падіння виробництва дизельного пального майже на 40% – навіть більшого, ніж у випадку з бензином, випуск якого зменшився приблизно на чверть.

На дефіцит дизельного пального скаржаться аграрії південних регіонів Росії, де стартувала кампанія зі збору врожаю. На автозаправних станціях запроваджено обмеження – відпускають лише 100–200 літрів в одні руки, хоча один зернозбиральний комбайн за зміну спалює близько 300 літрів дизеля.

За даними Росстату, наприкінці червня ціни на дизельне паливо зросли на 18,1% у річному вимірі – це найвищий показник за останні 15 років. У Південному федеральному окрузі середня ціна дизельного пального досягла 110 рублів за літр, попри те, що наразі його експорт повністю припинений – уперше з 2023 року.

Ймовірним постачальником дизельного пального до Росії стане Індія, повідомили джерела. За їхніми словами, російські нафтові компанії можуть звернутися до індійських НПЗ, якщо ситуація на паливному ринку погіршиться.

Наразі Індія відправила до Росії лише дві невеликі партії бензину загальним обсягом близько 100 тис. тонн. Водночас дефіцит нафтопродуктів аналітики Energy Intelligence оцінюють у 400–600 тис. тонн на місяць.

Дефіцит пального в РФ - останні новини

У деяких російських регіонах співробітників заохочують переходити на дистанційну роботу на тлі паливної кризи. Майже 90% російських регіонів з червня стикаються з нормуванням або дефіцитом пального, причиною цього є удари України по об’єктах нафтогазової інфраструктури РФ. Також через нестачу бензину росіяни змушені шукати альтернативні способи пересування і дедалі частіше пересідають на велосипеди або коней.

В різних регіонах Росії дедалі частіше виникають конфлікти на автозаправних станціях. Через дефіцит пального, який посилився після ударів українських безпілотників по нафтопереробній інфраструктурі РФ, водії змушені годинами стояти в чергах за бензином.

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