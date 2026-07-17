Союзники тиснуть на Грецію для передачі Україні ракет до Patriot, - ЗМІ

Україна вже звернулася до Греції з приводу 200 ракет-перехоплювачів PAC-2.

Афіни стикаються з послідовним тиском від партнерів з НАТО і Європейського Союзу щодо потреби надання Україні засобів протиповітряної оборони до комплексів Patriot, у тому числі ракети до систем, які використовуються Військово-повітряними силами Греції. Про це повідомляє видання eKathimerini з посиланням на обізнані джерела.

За даними джерел, Україна зробила запит щодо потреби до 200 ракет типу PAC-2, які перебувають на озброєнні грецьких батарей Patriot.

За повідомленнями, українські посадовці оцінюють, що деякі з цих ракет, після 23 років перебування на обслуговуванні у ВПС Греції, можливо наближаються до завершення терміну їхньої експлуатації.

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Цей запит з’явився після попередніх обговорень з Грецією щодо можливості передачі частини з шести батарей Patriot, але ці перемовини не призвели до укладення угоди.

При цьому, у той час як деякі союзники стверджували, що Греція може пожертвувати частину свого інвентарю Patriot, українські запити наразі зосереджуються на запасах ракет, а не цілих системах.

Разом з тим, будь-яка передача вимагатиме, щоб ракети вважалися придатними для використання, але не необхідними в експлуатації.

Одна з пропозицій, що обговорюється, передбачає продаж Грецією ракет Норвегії, яка потім доставить їх до України. Утім, наразі Афіни не дали жодних ознак того, що відреагують позитивно.

Грецькі посадовці стверджують, що країна вже робить внесок у безпеку союзників завдяки розгортанню Patriot, у тому числі відправила батарею Patriot до саудівської Аравії з метою захисту критичної нафтової інфраструктури.

Також у Греції відзначили, що раніше доставили на підтримку України ракети Sea Sparrow і Crotale після того, як ці системи наблизилися до завершення терміну експлуатаційної корисності для грецьких збройних сил.

Patriot для України

Як повідомляв УНІАН, Україна має намір до кінця року запустити власне виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot за ліцензією від США після політичної домовленості президентів України та Америки.

Наразі Україна отримує перехоплювачі до Patriot завдяки програмі PURL, яку фінансують європейські союзники. Також Україна намагається домовлятися на двосторонньому рівні.

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