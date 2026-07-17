Сили оборони знищили російський Ту-95 в Енгельсі, - Зеленський

Цей бомбардувальник було знищено на відстані близько 800 км від кордону України.

Сили оборони успішно знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-95 в Енгельсі. Літаки такого типу застосовуються Росією для завдання ракетних ударів по Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Вдячний нашим воїнам за влучність. Знов були успішні далекобійні санкції проти Росії за цю війну. Зокрема, силами СБУ був знищений військовий літак Ту-95 в Енгельсі, який використовувався для російських ракетних ударів по нашій країні", - відзначив Зеленський.

За його словами, відстань від українського державного кордону до знищеного літака становить близько 800 кілометрів.

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Як відзначив президент, завдяки цій влучності Україна справедливо й активно захищається.

У свою чергу, як повідомляє Служба безпеки України в Telegram, за попередніми даними, цей літак зазнав критичних пошкоджень – у нього повністю відірвано хвостову частину.

"СБУ системно знищує важливі елементи російської воєнної машини. Кожен ліквідований стратегічний бомбардувальник – це десятки незапущених ракет по українських містах, врятовані життя українців і десятки мільйонів доларів безповоротних втрат для ворога", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що російська стратегічна авіація більше не може почуватися у безпеці навіть на своїх найвіддаленіших військових аеродромах.

Ураження нафтової галузі

"Були також ураження від Сил оборони України по обʼєктах російської нафтової галузі та по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Збільшуємо ціну для Росії за агресію проти нашої держави і людей", - додав президент.

Удари по авіації Росії

Як повідомляв УНІАН, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну літаки Ту-95 багаторазово Росія використовувала для завдання ракетних ударів по мирним українським містам, у тому числі фіксувалися влучання у житлові багатоквартирні будинки. Ці літаки здатні запускати крилаті ракети.

У 2025 році українські спецслужби провели операцію "Павутина" і вибили до восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Росія продовжує масштабне будівництво захисних ангарів на авіабазі "Енгельс", де вже щонайменше рік зводять укриття для стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160.

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