Стало відомо, як часто люди насправді змінюють смартфони: результати здивували

Згідно з опитуванням, переважна більшість користувачів змінюють свої мобільні пристрої раз на 4 роки або рідше

Портал Android Authority провів опитування, в якому поцікавився у своїх читачів, як часто вони змінюють свої телефони. Як з’ясувалося, багато користувачів воліють користуватися ними досить тривалий час.

У голосуванні взяли участь понад 2 тисячі осіб. З них лише 4% зізналися, що купують новий пристрій щороку. За дворічний цикл заміни проголосували 13,6% респондентів, а за трирічний – 16%.

Значна частина читачів (66%) заявила, що змінює свої смартфони раз на 4 роки чи рідше. Ці люди воліють користуватися пристроєм доти, доки він залишається функціональним. У опитуванні, проведеному в червні, 72% із 4000 респондентів також підтвердили, що оновлюють свої телефони не частіше, ніж раз на три роки.

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У Android Authority пояснюють таку тенденцію кількома факторами. Так, сучасні моделі отримують дедалі менш помітні вдосконалення від покоління до покоління, а виробники почали пропонувати тривалішу підтримку ПЗ – до семи років оновлень для деяких флагманів. Це дозволяє власникам користуватися пристроями набагато довше без відчутних обмежень.

Додаткову роль відіграє й вартість флагманських смартфонів, яка продовжує зростати. Все більше покупців воліють дочекатися справді значущих змін або змінити пристрій лише тоді, коли старий починає працювати гірше або перестає отримувати оновлення безпеки.

Тим часом бум штучного інтелекту продовжує розганяти ціни на електроніку – дефіцит чіпів збережеться щонайменше до 2028 року. У результаті Samsung, Xiaomi та інші Android-бренди підвищили ціни на свої смартфони, а стартова ціна iPhone 18 Pro може підскочити одразу на 300 доларів.

Раніше експерти назвали iPhone, які вже не можна купувати у 2026 році. Низка пристроїв уже стали "вінтажними", а це безпосередньо впливає на технічну підтримку, безпеку та ремонт.

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