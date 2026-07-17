Названо найкращі нові ігри Steam у червні 2026 року – серед них є український проєкт

Корпорація Valve опублікувала список найкращих ігрових новинок, які з'явилися в каталозі магазину Steam у червні 2026 року.

Традиційно релізи розділили на три категорії – "золото", "срібло" та "бронза", що відображають номінальну популярність продуктів. До першої увійшли 12 ігор, серед яких – український PvPvE-шутер про "галичан у космосі" SAND: Raiders of Sophie.

Лідери продажів у розділі "Золото":

  • Witchspire;
  • Gothic 1 Remake;
  • Burglin' Gnomes;
  • Solarpunk;
  • MECCHA CHAMELEON;
  • Voidling Bound;
  • Fatekeeper;
  • Road to Empress II;
  • The Adventures of Elliot: The Millennium Tales;
  • DAVE THE DIVER - In the Jungle Content Pack;
  • SAND: Raiders of Sophie;
  • F1® 25: 2026 Season Pack.

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Названо найкращі нові ігри Steam у червні 2026 року – серед них є український проєкт

"Серебро"

  • SpaceCraft;
  • Warhammer 40,000: Darktide - Skitarii Class;
  • 33 Immortals;
  • Dead by Daylight: Jason;
  • Call of Duty: Black Ops 7 - BlackCell (04 сезон);
  • Stellaris: Nomads;
  • Jurassic World Evolution 3: Rebirth Expansion;
  • Fears to Fathom - Scratch Creek;
  • Zenless Zone Zero;
  • Tabletop Tavern;
  • Train 45;
  • Sex, Secrets & Used Tech.

Названо найкращі нові ігри Steam у червні 2026 року – серед них є український проєкт

"Бронза":

  • Pro Cycling Manager 26;
  • DJMAX RESPECT V - V LIBERTY V PACK;
  • City Car Driving 2.0;
  • Oxygen Not Included: The Aquatic Planet Pack;
  • Thank You For Your Application;
  • EMPULSE;
  • STARSEEKER: Astroneer Expeditions;
  • Dimhaven - The Lost Source;
  • House Flipper Remastered Collection;
  • Arms of God;
  • Witch's Apocalyptic Journey;
  • Supermarket Chaos;
  • NBA THE RUN;
  • Theater Pack - Hearts of Iron IV: Thunder at our Gates;
  • GOALS;
  • Killer Bean;
  • Warhammer 40,000: Rogue Trader - The Infinite Museion;
  • Scroll Of Taiwu - 促织化影;
  • Planet Coaster 2: Parades Pack;
  • Street Fighter 6 – Повний пропуск на 4 рік;
  • DEAD OR ALIVE 6 Last Round;
  • Destiny 2: "Тріумфальні нагороди" (набір срібла);
  • theHunter: Call of the Wild™ - Peru Hunting Reserve.

Названо найкращі нові ігри Steam у червні 2026 року – серед них є український проєкт

Раніше Valve оприлюднила графік усіх розпродажів у Steam до середини 2027 року. Компанія щороку підбирає нові теми для фестивалів, щоб привернути увагу до найрізноманітніших ігор.

Тим часом у PS Store стартував великий літній розпродаж. Зі значною знижкою можна придбати Assassin’s Creed Shadows, Borderlands 4, Kingdom Come: Deliverance II та багато іншого.

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