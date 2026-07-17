Названо найкращі нові ігри Steam у червні 2026 року – серед них є український проєкт

Корпорація Valve опублікувала список найкращих ігрових новинок, які з'явилися в каталозі магазину Steam у червні 2026 року.
Традиційно релізи розділили на три категорії – "золото", "срібло" та "бронза", що відображають номінальну популярність продуктів. До першої увійшли 12 ігор, серед яких – український PvPvE-шутер про "галичан у космосі" SAND: Raiders of Sophie.
Лідери продажів у розділі "Золото":
- Witchspire;
- Gothic 1 Remake;
- Burglin' Gnomes;
- Solarpunk;
- MECCHA CHAMELEON;
- Voidling Bound;
- Fatekeeper;
- Road to Empress II;
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales;
- DAVE THE DIVER - In the Jungle Content Pack;
- SAND: Raiders of Sophie;
- F1® 25: 2026 Season Pack.
"Серебро"
- SpaceCraft;
- Warhammer 40,000: Darktide - Skitarii Class;
- 33 Immortals;
- Dead by Daylight: Jason;
- Call of Duty: Black Ops 7 - BlackCell (04 сезон);
- Stellaris: Nomads;
- Jurassic World Evolution 3: Rebirth Expansion;
- Fears to Fathom - Scratch Creek;
- Zenless Zone Zero;
- Tabletop Tavern;
- Train 45;
- Sex, Secrets & Used Tech.
"Бронза":
- Pro Cycling Manager 26;
- DJMAX RESPECT V - V LIBERTY V PACK;
- City Car Driving 2.0;
- Oxygen Not Included: The Aquatic Planet Pack;
- Thank You For Your Application;
- EMPULSE;
- STARSEEKER: Astroneer Expeditions;
- Dimhaven - The Lost Source;
- House Flipper Remastered Collection;
- Arms of God;
- Witch's Apocalyptic Journey;
- Supermarket Chaos;
- NBA THE RUN;
- Theater Pack - Hearts of Iron IV: Thunder at our Gates;
- GOALS;
- Killer Bean;
- Warhammer 40,000: Rogue Trader - The Infinite Museion;
- Scroll Of Taiwu - 促织化影;
- Planet Coaster 2: Parades Pack;
- Street Fighter 6 – Повний пропуск на 4 рік;
- DEAD OR ALIVE 6 Last Round;
- Destiny 2: "Тріумфальні нагороди" (набір срібла);
- theHunter: Call of the Wild™ - Peru Hunting Reserve.
Раніше Valve оприлюднила графік усіх розпродажів у Steam до середини 2027 року. Компанія щороку підбирає нові теми для фестивалів, щоб привернути увагу до найрізноманітніших ігор.
Тим часом у PS Store стартував великий літній розпродаж. Зі значною знижкою можна придбати Assassin’s Creed Shadows, Borderlands 4, Kingdom Come: Deliverance II та багато іншого.