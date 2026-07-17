Бити по українських АЗС і транспорту стануть частіше: ГУР розкрило плани росіян

У ГУР розповіли, де в першу чергу стане небезпечніше і як діятимуть окупанти.

Російська окупаційна армія отримали наказ посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та автотранспорту у прифронтових районах і прикордонні.

Про це попередило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони. Зазначається, що в першу чергу наноситимуться удари по автозаправних станціях, вантажівках, автобусах і легкових автомобілях.

Для цього терору росіяни задіюватимуть центр перспективних безпілотних систем "Рубікон" та зовнішніх пілотів лінійних підрозділів окупаційної армії.

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В ГУР повідомили, що для пошуку та ураження цілей росіяни планують використовувати керовані в режимі реального часу дрони типу "Молнія-1", "Молнія-2", "Герань-сікер", "Гербера-сікер", "Ланцет", V2U та інші аналогічні безпілотні системи.

"Наказ російських вождів посилити дроновий терор у прифронтових областях становить реальну загрозу для цивільного населення України" - наголосили в ГУР та закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Атаки на українські АЗС

Як повідомляв УНІАН, мер Харкова Ігор Терехов зазначав, що на рівні уряду необхідне ухвалення державної програми щодо захисту АЗС та будівництва мобільних укриттів для працівників і водіїв.

За його словами, зараз ворог все частіше застосовує дрони на оптоволокні, які долітають до заправок, бо йде цілеспрямована атака на них, щоб посіяти паніку, створити дефіцит палива.

Він наголосив, що цій тактиці ворога треба протистояти, надаючи підтримку АЗС у встановленні невеликих мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися під час повітряних тривог, як ті, хто там працює, так і ті, хто приїхав заправлятися.

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