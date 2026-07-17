Україна перетворила досвід війни на перевагу: WP дізнався, що країна запропонувала союзникам

Україна продає те, чого немає у жодної іншої країни світу, зазначило видання.

Україна продає свої дрони, надає консультації та створює спільні виробничі лінії, оскільки за час війни навчилася розробляти контрзаходи на кожне російське нововведення.

Як пише видання The Washington Post (WP), серед таких російських нововведень – FPV-дрони, безпілотники з реактивними двигунами та дрони на оптоволокні.

"Україна отримала багато кривавого досвіду", – прокоментував Станіслав Гришин, директор General Cherry - виробника безпілотників-перехоплювачів.

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У компанії додали, що навіть ситуація на Близькому Сході не є чимось новим для України.

"... Вони використовують тактику і стратегії, які працювали в Україні рік або два тому… Більшість нових розробок у сфері безпілотників та перехоплювачів походять від нас, а не до нас", – охарактеризував ситуацію прес-секретар української компанії Марко Кушнір.

Як зазначає WP, зростання загрози з боку безпілотників на Близькому Сході зробило українські розробки особливо затребуваними.

WP зазначив, що з того часу, як США розпочали війну проти Ірану, Україна підписала 10-річні угоди про безпеку з союзниками в Перській затоці – Катаром, Саудівською Аравією та Об’єднаними Арабськими Еміратами, а зовсім недавно уклала угоди з Литвою та Естонією, які межують з РФ.

Інші країни також висловили зацікавленість.

"Латвія перейме унікальний бойовий досвід України у сфері захисту повітряного простору від атак безпілотників", – сказав прем’єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс. Він оголосив, що дві країни незабаром розпочнуть будівництво спільного підприємства з виробництва безпілотників неподалік від кордону Латвії з Росією.

У публікації зазначається, що Україна поступово відкриває експорт своїх технологій, хоча виробництво самих безпілотників орієнтоване насамперед на потреби української армії.

Зазначається, що дрони-перехоплювачі дедалі частіше стають основною лінією протиповітряної оборони України. Відсоток перехоплених дронів засекречено, але відомо, що ці цифри швидко зростають.

Видання звернуло увагу на те, що зараз у країні понад 100 компаній працюють над створенням різних моделей дронів-перехоплювачів, які постійно вдосконалюються у відповідь на зміни в російській тактиці.

Однією з перспективних розробок називають систему "Хижак" від компанії UFORCE, яка також розробила високоефективний морський безпілотник "Магура".

"Хижак" використовує елементи штучного інтелекту, тепловізійні камери, лазерні датчики та автоматичне супроводження цілей. У майбутньому розробники розраховують зробити комплекс повністю автономним, щоб ефективно боротися з FPV-дронами, зокрема на оптоволокні. Наразі ж процес захоплення цілі та її відстеження контролюється оператором, який приймає остаточне рішення щодо того, чи натискати на курок.

Загалом українські розробники вважають, що найбільшою перевагою, яку Україна може запропонувати союзникам, є знання того, як ведеться війна у XXI столітті. Тобто її головним експортним продуктом стають не лише технології, а й розуміння того, як змінилася сучасна війна.

Вони вважають, що держави мають навчитися створювати нові військові рішення за тижні, а не за роки, оскільки швидкість адаптації стає вирішальним фактором на полі бою.

Українці намагаються переконати союзників у тому, що тактика, яка працювала навіть у недалекому минулому, більше не є ефективною, оскільки застаріла. Вони готові поділитися своїм досвідом із ними та допомогти підготуватися до нових загроз ще до того, як вони зіткнуться з ними безпосередньо.

Інші новини про українські розробки

Як повідомляв УНІАН, в Україні створили зброю проти "Шахедів". Це лазерний комплекс "Тризуб", який здатний вражати цілі на відстані 5 км.

Крім того, в Україні наприкінці весни випробували естонський швидкісний ракетний перехоплювач під назвою P4P. Він може розвивати швидкість, достатню для ураження реактивних безпілотників, які рухаються зі швидкістю близько 500 км/год. Відомо, що P4P використовує ракетний двигун для швидкого наближення до цілі.

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