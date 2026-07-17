У Латвії заявили, що деякі країни ЄС заробляють на війні в Україні 'шалені кошти'

Прем’єр-міністр Латвії зазначив, що ігнорування "тіньового флоту" і продажів російського СПГ сприяє фінансуванню військової машини Кремля.

Для деяких країн Європи війна між Росією та Україною перетворилася на вагоме джерело прибутків. Про це заявив прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, повідомляє Reuters.

"Деякі (європейські) країни заробляють на цьому великі гроші. Питання в тому, що ви хочете: заробляти гроші чи досягти миру? Мати і те, й інше одночасно не вийде", – цитує агенція слова політика.

Прем’єр Латвії критикує позицію окремих країн щодо санкцій. Йдеться зокрема про блокування ухвалення 21-го пакета проти Росії. Цей документ передбачає запровадження обмежень щодо 250 фізичних та юридичних осіб, а також посилення санкцій проти російського скрапленого природного газу (СПГ).

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Кулбергс звинувачує зокрема Болгарію. На його думку, накладення вето на окремі положення санкційного пакета фактично означає співучасть у загибелі українських військових і мирних мешканців.

Прем'єр Латвії також наголосив, що бездіяльність щодо російського "тіньового флоту" та експорту російського СПГ продовжує підживлювати "російську військову машину".

Санкції проти Росії – останні новини

15 липня країни Євросоюзу третій день поспіль не змогли домовитися щодо нового пакету санкцій проти РФ, що змусило їх тимчасово заморозити верхню межу цін на російську нафту ще на тиждень. За інформацією двох дипломатів ЄС, посли держав-членів вирішили перенести подальші переговори на 22 липня. При цьому вони погодилися ще на тиждень залишити без змін граничну ціну на російську нафту – на рівні 44,10 долара за барель, щонайменше до 23 липня.

Серед тих, хто блокує ухвалення нового пакета санкцій, називали Грецію. За даними Financial Times, так вона прагне захистити судноплавну компанію Dynagas, яка належить грецькому бізнесмену Джорджу Прокопіу.

Раніше до проєкту 21-го пакета санкцій уже внесли низку змін. Зокрема, з документа вилучили пропозицію щодо заборони імпорту російської риби та пом'якшили обмеження на видачу віз колишнім військовослужбовцям РФ.

Попри неодноразові затримки з погодженням, 21-й пакет санкцій вважається одним із найжорсткіших. Він передбачає внесення до санкційних списків додаткових осіб, причетних до російської агресії, а також розширення обмежень проти банків і суден, які використовуються для обходу санкцій та транспортування російської нафти.

Нагадаємо також, що нещодавно сенатори США представили масштабний двопартійний законопроєкт про нові санкції проти Росії. Вони закликали Конгрес якнайшвидше схвалити документ, присвятивши його пам'яті одного з головних ініціаторів законодавчої ініціативи – покійного сенатора Ліндсі Грема.

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