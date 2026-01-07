Світ за наступним пагорбом: The Telegraph розкрив, що не так із гарантіями безпеки

Фактично, угоду про створення сил безпеки для України так і не було досягнуто, принаймні, деталі не були викладені. А без чітких деталей, ця угода буде не більше, ніж паперовим тигром.

Український і французький президенти Володимир Зеленський та Еммануель Макрон, а також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали декларацію про наміри щодо створення багатонаціональних сил для забезпечення припинення вогню в Україні.

У своєму матеріалі видання The Telegraph назвало цю подію прогресом і успіхом, оскільки "вперше за понад рік українці, американці та європейці співали одну пісню".

"Мир, кажуть вони, ближче, ніж будь-коли, тому що вони перебувають на межі укладення угоди про безпеку, яка запобіжить новому російському нападу на Україну після припинення вогню", - написало видання.

Зокрема, Стармер, Макрон і Зеленський оголосили про плани створення англо-французьких сил безпеки, які будуть задіяні в Україні після припинення вогню.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що дипломати "майже завершили" роботу над протоколами безпеки, які запобігли б повторенню війни.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц навіть стверджував, що американці погодилися на "сильні юридично зобов'язуючі гарантії безпеки" і "американський механізм забезпечення безпеки". Зазначається, що він пообіцяв, що Німеччина візьме на себе відповідальність за Україну та континент загалом, хоча й уникнув приєднання до обіцянки Великої Британії та Франції про розміщення сил на місцях.

"Це важливий компонент мирної угоди, оскільки українці не приймуть мир і не запропонують компромісу щодо території, якщо не будуть впевнені, що росіяни не зможуть знову атакувати", - наголосило видання.

Але, як акцентували журналісти, механізм забезпечення безпеки фактично не узгоджено. Принаймні, деталі не були викладені.

Стармер, Макрон і Зеленський згадали тільки участь США у спостереженні за припиненням вогню. Вони все ще працюють над питанням механізму забезпечення безпеки.

У відповідь на прохання уточнити, Віткофф наполягав, що "ці протоколи безпеки покликані запобігти будь-яким подальшим нападам на Україну, і якщо напади відбудуться, Україну захищатимуть". Однак він уникнув конкретики, хоча й сказав, що американські військові "думали про це".

"Це означає, що остаточна гарантія безпеки, мається на увазі думка про те, що повторна війна з Україною означатиме війну зі США, як і раніше, відсутня. Це важливо", - констатувало видання.

Журналісти нагадали, що раніше британські офіційні особи висунули ідею про розміщення американських літаків у Польщі або Румунії для підтримки українських, французьких і британських сил на землі.

"Чи залишається ця ідея актуальною? Ми просто не знаємо", - написало видання і додало, що саме ці деталі "визначатимуть різницю між надійним стримуванням і паперовим тигром".

На думку видання, вчора в Парижі "спостерігалися явні ознаки відновлення єдності Заходу. Велика Британія і Франція пішли далі, ніж передбачалося раніше, щоб запевнити Трампа, що Європа візьме на себе тягар забезпечення власної безпеки".

"Але світ, як завжди, залишається за наступним пагорбом", - іронізувало видання.

Раніше було оприлюднено деталі угоди щодо гарантій безпеки. Зазначалося, що вона передбачає відправлення до 20 тис. миротворців в Україну в разі припинення вогню.

Після зустрічі, на підсумковій пресконференції Макрон заявив, що після припинення вогню в Україну можуть бути направлені "тисячі французьких солдатів".

