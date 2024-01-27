Представник Адміністрації президента Джо Байдена заявив про необхідність терміново відновити фінансування України.

США "залишаються відданими політиці підтримки ініціатив, що виходять від влади України".

Таку заяву зробив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Джон Кірбі, відповідаючи на питання щодо можливих мирних переговорів між Києвом і Москвою, пише Голос Америки.

Кірбі розповів, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі український президент Володимир Зеленський розповів про свою формулу миру. "Таким чином виникла ще одна ідея - спробувати "розкрутити формулу миру" Зеленського на міжнародному рівні", - уточнив представник Білого дому.

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Щодо допомоги США Україні, Кірбі зазначив, що "пакет допомоги в забезпеченні безпеки України був затверджений 27 грудня і поки є останнім проектом, на який в уряду є повноваження на виконання".

"Іншого зараз в роботі немає, саме тому для нас так важливо отримати додаткове фінансування... для нової допомоги Україні, щоб ми могли продовжувати її, оскільки ясно, що РФ продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі і вести війну", - заявив Кірбі.

Допомога США Україні

Конгрес наблизився до угоди для розблокування виділення допомоги Україні, оскільки в законодавчому органі США погодили текст щодо безпеки кордону з Мексикою.

За словами республіканців, кандидат у президенти США Дональд Трамп блокує угоду заради виборів, що ставить під серйозну загрозу надання допомоги. А вчора спікер Палати представників США Майк Джонсон направив лист законодавцям, де вказав, що фінансування допомоги Україні та безпеки кордону не має шансів бути прийнятим.

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