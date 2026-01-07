США вперше підтримали гарантії безпеки для України, - Reuters

Віткофф заявив після саміту в Парижі, що президент США Дональд Трамп "рішуче підтримує протоколи безпеки".

США вперше підтримали широку коаліцію союзників України, пообіцявши надати гарантії безпеки, які включатимуть зобов'язання щодо підтримки країни в разі нового нападу РФ.

Як пише Reuters, ця обіцянка прозвучала на саміті "коаліції охочих", що складається переважно з європейських країн, з метою зміцнення гарантій, які допоможуть Україні в разі припинення вогню з РФ.

Видання зазначило, що на відміну від попередніх зустрічей коаліції, на саміті також були американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також головний американський генерал у Європі Алексус Грінкевич, який напередодні розповів деталі гарантій безпеки керівникам європейських армій.

Віткофф заявив після саміту, що президент США Дональд Трамп "рішуче підтримує протоколи безпеки".

"Ці протоколи безпеки покликані... стримувати подальші напади на Україну, і... якщо напади все ж таки відбудуться, вони покликані захищати, і вони будуть робити і те, і інше. Вони настільки сильні, наскільки це взагалі можливо", - сказав він.

Кушнер зі свого боку заявив, що якщо українці укладуть остаточну угоду, "вони повинні знати, що після угоди вони будуть у безпеці, у них буде надійний механізм стримування, і будуть реальні гарантії того, що це більше не повториться".

Що ще належить вирішити

У заяві лідерів коаліції також ідеться, що союзники візьмуть участь у пропонованому механізмі перевірки припинення вогню під керівництвом США. Офіційні особи заявили, що це, ймовірно, включатиме безпілотники, датчики і супутники, а не американські війська. Однак ще належить вирішити, як буде проводитися моніторинг і як будуть підтримуватися і фінансуватися ЗСУ.

Видання зазначило, що офіційно заява ще не була прямо схвалена США, і деталі ролі цієї країни було пом'якшено порівняно з більш раннім проєктом, зокрема, було видалено формулювання, що описують використання можливостей США для підтримки багатонаціональних сил в Україні.

Однак європейські офіційні особи привітали участь американських посланців та їхні рішучі коментарі як свідчення того, що Вашингтон підтримує рамки забезпечення безпеки.

Фокус змістився

Донедавна основна увага союзників була зосереджена на обіцянках військової допомоги ЗСУ та можливій участі в міжнародних силах забезпечення безпеки.

Однак тепер увага переключилася на юридично обов'язкові гарантії надання допомоги Україні в разі чергового нападу РФ. Можливість військової відповіді, ймовірно, викличе дискусію в багатьох європейських країнах, кажуть дипломати.

Саміт у Парижі: новини

Учора в Парижі відбувся саміт, на якому європейські лідери узгоджували гарантії безпеки для України.

Після саміту Віткофф заявляв, що мирна угода відкриє широкі можливості для українського народу. При цьому він згадав, що питання територій - найкритичніше.

Зі свого боку Кушнер сказав, що в Парижі було досягнуто такого прогресу, без якого настання миру в Україні було б неможливим.

