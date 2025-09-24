Трамп переконаний, що війна проти України шкодить Росії.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп стає надзвичайно нетерплячим щодо Росії. Якщо Москва відмовиться від переговорів щодо врегулювання війни в Україні, це буде дуже погано для неї.

Таку заяву зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він зауважив, що американський лідер реагує на реальність на місцях.

"А реальність на місцях така, що, по-перше, ми вели неймовірно сумлінні переговори як з росіянами, так і з українцями. І я вважаю, що президент зараз відчуває неймовірну нетерплячість до росіян, бо йому здається, що вони не пропонують достатньо для припинення війни", – акцентував віцепрезидент США.

Відео дня

Крім того, за його словами, Трамп переконаний, що війна проти України шкодить Росії:

Війна – це погано для Росії, це погано для України, це погано для Америки. Ми хочемо, щоби вбивства припинилися".

Венс додав, що Трамп бачить економічні показники, які надходять зі Східної Європи. Він також бачить кількість загиблих людей – як з російської, так і з української сторони.

"І президент каже Володимиру Путіну, що настав час припинити вбивства. Він сказав це Зеленському. Він хоче, щоб ця війна закінчилася і він робить все можливе, щоб зупинити її. Але якщо росіяни відмовляться вести переговори, виявляючи добру волю, я думаю, це буде дуже, дуже погано для їхньої країни. Президент ясно дав зрозуміти, що це не зміна позиції, а визнання реальності на місцях. Ми продовжуватимемо боротися за мир щодня в адміністрації Трампа", – констатував Джей Ді Венс.

США і війна в Україні

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Україна здатна відвоювати свою територію до "первинних кордонів" за підтримки з боку ЄС. Цю заяву світ сприйняв по-різному.

Дехто вважає, що Трамп вмиває руки від питання російсько-української війни.

Інші ж бачать в цьому зміну позиції американського лідера. До прикладу, президент Франції Еммануель Макрон каже, що це може свідчити про "нову точку зору" Вашингтона. Він також закликав посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, аби той сіл за стіл перемовин.

Вас також можуть зацікавити новини: