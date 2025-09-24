Макрон заявив, що успіхи Росії у війні проти України залишилися обмеженими.

Президент США Дональд Трамп послав чіткий сигнал про те, що Україна здатна перемогти Росію, а Москва значно слабша, ніж вважали інші країни. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю France 24.

Він привітав нещодавню заяву Трампа про війну в Україні, в якій він назвав Росію "паперовим тигром". Макрон вважає, що це може свідчити про "нову точку зору" Вашингтона.

"Це дуже чіткий сигнал від президента США про те, що Росія, безсумнівно, слабкіша і вразливіша, ніж він іноді думав", - сказав президент Франції.

Макрон додав, що успіхи Росії у війні проти України залишилися обмеженими. За його словами, український контрнаступ влітку 2022 року призвів до відносної стабілізації лінії фронту.

"США стали свідками здатності України чинити опір і нашої колективної здатності робити більше", - запевнив президент Франції.

Макрон зазначив, що Європа зараз докладає найбільших зусиль у допомозі Україні. Проте він визнав, що підтримка з боку США необхідна.

Президент Франції закликав посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб він сів за стіл переговорів про мир. Також він відповів, чи вірить у те, що перемир'я можливе:

"Зеленський з України готовий, але Путін не показав жодних ознак того, що він став більш відкритим до миру, ніж раніше".

Крім того, Макрон висловився про російські провокації щодо країн-членів НАТО. За його словами, Москва є дестабілізуючою силою для всієї Європи.

Президент Франції вважає, що реакція НАТО на російські провокації була "пропорційною". Він нагадав, що його країна направила додаткові винищувачі Rafale до Польщі, щоб зміцнити східний фланг Альянсу.

"Якщо будуть подальші вторгнення, нам доведеться посилити нашу реакцію", - сказав Макрон.

Також французький лідер підтримав заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що НАТО варто збивати всі російські військові літаки, які вторгаються в повітряний простір країн-членів Альянсу.

"Сьогодні на карту поставлено безпеку Європи. Тому ми не можемо допустити, щоб укорінилася ідея про те, що Польща, Естонія і Румунія перебувають у слабкому становищі, тому що наступними в черзі будуть Німеччина, а потім і ми", - попередив Макрон.

Останні заяви Трампа про Україну є неоднозначними

Раніше Reuters писало, що заява президента США Дональда Трампа про те, що Україна може виграти війну проти Росії і повернути всі свої території, є неоднозначною. В агентстві вважають, що ці слова можуть натякати на те, що лідер Вашингтона готовий перекласти основний тягар у підтримці України на Європу.

Директор з міжнародної безпеки Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень Ніл Мелвін заявив у розмові з журналістами, що Трамп зберігає стратегічну невизначеність щодо війни в Україні.

