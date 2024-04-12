Пісторіус знову заявив про важливість зміцнення німецьких Збройних сил на тлі зростаючої загрози.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порівняв російського диктатора Володимира Путіна з Гітлером і закликав Європу готуватися до широкомасштабної агресії РФ.

Як пише Bloomberg, Пісторіус підкреслив, що Путін не зупиниться в Україні. "Він також чітко заявив про це. Так само чітко, як і Гітлер, який теж завжди говорив, що не зупиниться", - підкреслив він.

У зв'язку з цим Пісторіус знову заявив про важливість зміцнення німецьких Збройних сил на тлі зростаючої загрози. "Ми повинні повернути цю країну в таке становище, щоб вона могла себе захистити. Ми повинні вирішити зараз, чи хочемо підготуватися до реальної загрози з боку Путіна, чи хочемо полегшити йому завдання", - заявив німецький міністр оборони.

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Німеччина і РФ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус почав попереджати німців про те, що вони повинні готуватися до десятиліть конфронтації з РФ. Зокрема, на його думку, Німеччина має швидко відновити збройні сили, адже Путін не планує зупинятися на кордоні з Україною.

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