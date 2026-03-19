Над американською базою, де живуть Рубіо та Хегсет, помітили невідомі дрони, – WP

Над військовою базою США Форт-Макнейр у Вашингтоні, де проживають високопоставлені американські чиновники, зокрема держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Хегсет, були помічені невідомі безпілотники. Як повідомляє The Washington Post, влада США поки що не встановила, хто їх відправив.

Помічені у Вашингтоні безпілотники з'явилися на тлі оголошення США глобального рівня тривоги для закордонних дипломатичних представництв та закриття кількох баз всередині країни через загрози. Цього тижня об'єднана база Макгуайр-Дікс-Лейкхерст у Нью-Джерсі та авіабаза Макділл у Флориді підвищили рівень захисту військ до рівня "Чарлі" – позначення, що означає, що у командира є розвідувальні дані, які вказують на можливість нападу або небезпеку. Єдиний вищий рівень тривоги, "Дельта", застосовується, коли напад уже стався або очікується.

Як пише WP, США побоюються, що атаки Ірану у відповідь можуть поширитися на американських чиновників.

Зазначається, що через безпілотники над Форт-Макнейром керівництво навіть розглядало можливість переведення топчиновників в інші місця, однак поки що вони не переїхали. Інформація про їхнє розміщення на базі була опублікована кількома ЗМІ в жовтні.

На базі Форт-Макнейр розташовані Національний університет оборони та деякі з найвищих військових чиновників Пентагону. Традиційно на базі не розміщувалися політичні лідери, але все більша кількість чиновників адміністрації Трампа перебралися на бази в цьому районі, посилаючись на міркування безпеки.

База зручно розташована неподалік від Капітолійського пагорба та Білого дому. Однак вона не має такої ж зони безпеки, як інші бази в столичному регіоні.

Загрози безпеці в США

Раніше повідомлялося, що США наказали дипломатичним представництвам по всьому світу "негайно" провести оцінку заходів безпеки у зв'язку із загостренням ситуації на Близькому Сході.

З початку війни в Ірані кілька посольств США зазнали нападів. Деякі представництва були тимчасово закриті, а американському персоналу було наказано покинути багато країн.

